Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.12.22 - 18:06
Цитата:
Тоже есть такая проблема..
На смартфоне скапливаются много бактерий, грязи, которые налипают на пот с пальцев рук, без конца теребящих экран смартфона..
Да, надо после мыть не только руки, а и протирать каждый раз смартфон, тем более когда болеешь, чихаешь на него, скапливаются не только бактерии, а и вирусы..
А потому согласен, гигиену соблюдать надо..
alex_60:
потом руки помыть сразу.
потом руки помыть сразу.
Тоже есть такая проблема..
На смартфоне скапливаются много бактерий, грязи, которые налипают на пот с пальцев рук, без конца теребящих экран смартфона..
Да, надо после мыть не только руки, а и протирать каждый раз смартфон, тем более когда болеешь, чихаешь на него, скапливаются не только бактерии, а и вирусы..
А потому согласен, гигиену соблюдать надо..
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 566
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.12.22 - 17:44
Письмо Дедушке Морозу
Добрый Дедушка Мороз , ты остался последней нашей надеждой на своевременный подвоз питьевой воды в поселок Михайловка Мендыкаринского района . Терпение иссякло , как и вода во флягах в преддверии Новогоднего праздника :
[22:04, 26.12.2022] : Добрый вечер группа завтра фляги не выставляем воды не будет так как была поломка на водокачке из за этого сбился график д.Саша развозит в другие поселки
[22:05, 26.12.2022] : К нам не сможет завтра привезти
[22:05, 26.12.2022] : Так завтра и не наш день
[22:06, 26.12.2022] : Завтра наш день он к нам по вторникам возит
[22:06, 26.12.2022] : Наш день когда привезут, каждую неделю меняется
[22:20, 26.12.2022] : А когда привезет??? Заранее собщение неплохо бы увидеть...
[22:21, 26.12.2022] Сказал пока не знает
И такой диалог продолжается в Михайловке более 2 лет . С тех пор, как ЖКХ стал возить воду в поселок своим КАМАЗом , лишив приработка молоковоз . Подвезти воду части поселка могут раз в 10-14 дней тк всем воды из одной бочки не хватает.
Несмотря на обращения к акиму, и ЖКХ , ни кому до этой проблемы дела нет. Может ты поможете решить этот вопрос или подскажите к кому обратиться
Добрый Дедушка Мороз , сделай так , чтобы дядя Саша и все от кого зависит снабжение нас питьевой водой , пили свежую воду не чаще нас. Может хоть тогда нас обеспечат водой
Надеюсь , что хоть ты поможешь нашему поселку
PS Пока писал появилась новая информация
[12:01, 27.12.2022] : Вода уже едет к нам
Но дядя Саша решил , что кроме него ни кто не работает и фляги выйдут сами его встречать . Потому он проехал по улице не оглядываясь
[17:10, 27.12.2022] Воды не хватило. Когда теперь приедит ?
[Исправлено: Я, 27.12.2022 - 17:45]
Добрый Дедушка Мороз , ты остался последней нашей надеждой на своевременный подвоз питьевой воды в поселок Михайловка Мендыкаринского района . Терпение иссякло , как и вода во флягах в преддверии Новогоднего праздника :
[22:04, 26.12.2022] : Добрый вечер группа завтра фляги не выставляем воды не будет так как была поломка на водокачке из за этого сбился график д.Саша развозит в другие поселки
[22:05, 26.12.2022] : К нам не сможет завтра привезти
[22:05, 26.12.2022] : Так завтра и не наш день
[22:06, 26.12.2022] : Завтра наш день он к нам по вторникам возит
[22:06, 26.12.2022] : Наш день когда привезут, каждую неделю меняется
[22:20, 26.12.2022] : А когда привезет??? Заранее собщение неплохо бы увидеть...
[22:21, 26.12.2022] Сказал пока не знает
И такой диалог продолжается в Михайловке более 2 лет . С тех пор, как ЖКХ стал возить воду в поселок своим КАМАЗом , лишив приработка молоковоз . Подвезти воду части поселка могут раз в 10-14 дней тк всем воды из одной бочки не хватает.
Несмотря на обращения к акиму, и ЖКХ , ни кому до этой проблемы дела нет. Может ты поможете решить этот вопрос или подскажите к кому обратиться
Добрый Дедушка Мороз , сделай так , чтобы дядя Саша и все от кого зависит снабжение нас питьевой водой , пили свежую воду не чаще нас. Может хоть тогда нас обеспечат водой
Надеюсь , что хоть ты поможешь нашему поселку
PS Пока писал появилась новая информация
[12:01, 27.12.2022] : Вода уже едет к нам
Но дядя Саша решил , что кроме него ни кто не работает и фляги выйдут сами его встречать . Потому он проехал по улице не оглядываясь
[17:10, 27.12.2022] Воды не хватило. Когда теперь приедит ?
[Исправлено: Я, 27.12.2022 - 17:45]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.12.22 - 15:08
Здравствуйте, чем редакция хочет удивить нас в новом году, и будут ли платные смайлики, поздравления и тд?
Ну и с Наступающим всех журналистов, фотографов, авторов свободных статей, всех тех профессионалов, кто прикладывает усилия для того, чтобы Нашу Газету читали и ждали новых и новых публикаций с нетерпением..
От нас пользователей и просто читателей - наши поздравления!
Ну и с Наступающим всех журналистов, фотографов, авторов свободных статей, всех тех профессионалов, кто прикладывает усилия для того, чтобы Нашу Газету читали и ждали новых и новых публикаций с нетерпением..
От нас пользователей и просто читателей - наши поздравления!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18580
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.12.22 - 15:17
Комментарий удален модератором.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18580
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.12.22 - 15:18
г, где новый сайт?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.12.22 - 15:39
Комментарий удален модератором.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1500
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.12.22 - 16:12
Цитата:
За Деда Мороза отвечать не будем, а от редакции сделаем запрос в ваш акимат. Но уже в новом году.
Я:
Несмотря на обращения к акиму, и ЖКХ , ни кому до этой проблемы дела нет. Может ты поможете решить этот вопрос или подскажите к кому обратиться
Несмотря на обращения к акиму, и ЖКХ , ни кому до этой проблемы дела нет. Может ты поможете решить этот вопрос или подскажите к кому обратиться
За Деда Мороза отвечать не будем, а от редакции сделаем запрос в ваш акимат. Но уже в новом году.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1500
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.12.22 - 16:15
Цитата:
С началом нового года ничего не изменится, к сожалению. Пока все на прежнем этапе - есть ТЗ (уже доработанное с учетом мобильной версии), ищем подрядчика по средствам. Нашим средствам.
Цитата:
Спасибо! И вас с наступающим!
111:
Здравствуйте, чем редакция хочет удивить нас в новом году, и будут ли платные смайлики, поздравления и тд?
Здравствуйте, чем редакция хочет удивить нас в новом году, и будут ли платные смайлики, поздравления и тд?
С началом нового года ничего не изменится, к сожалению. Пока все на прежнем этапе - есть ТЗ (уже доработанное с учетом мобильной версии), ищем подрядчика по средствам. Нашим средствам.
Цитата:
111:
От нас пользователей и просто читателей - наши поздравления!
От нас пользователей и просто читателей - наши поздравления!
Спасибо! И вас с наступающим!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.01.23 - 17:47
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 1, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 1
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать