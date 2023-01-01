Отправлено: - 17:11





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47643#981690 А для своих людей на эти продукты цены задрали до неприличия.Источник:

Цитата:Можно узнать ,что значит свои люди?Вы пахали на поле или выращивали скот что бы вам какие то скидки делали?У денег нет друзей ,своих или не своих,кто больше платит тот и кушает.Был свидетлем разговора в магазине "Садовод" на складской,когда тётенька возмущалась "Ну надо же для своих и такая дорогая картошка"Мне интересно она когда "своя" стала,когда её жрать приспичило и в магазин пришла,а когда пахать надо было где была эта "своя" тётка.