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≡ Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45866
Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 11:58
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«Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний», - заявил Токаев на расширенном заседании правительства 12 декабря. Обрадовал президент. Да так и будет, раз власть в угоду бизнесу вывезет все из страны.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
354
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 11:58
#1
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Опять фантомные боли по СССР. По плановой экономике и временам застоя.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11862
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 12:20
#2
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Цитата:
Alehander:

Не опять а сново. Возьмите нормальное кх . К примеру актрос. Зп не хотим платить. Зато крузаки меняем каждый год. Кв в центре города. Вытаскиваем всякие вкусняшки у государство. Платите норм и будет вам счастье и деревни( о чудо сами по себе начнут преобразатся)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1035
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 15:01
#3
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Не видел картофеля из Израиля, наверное живу в параллельном мире. а снижения цены и ждать не стоит. Кто регулирует цены? Сейчас рынок, социальный хлеб я не беру, хочу повкуснее.Как вы хотите,чтобы с/х продукция стоила копейки , но приэтом с/х труженики жили побогаче? Так разве бывает?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21128
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 15:08
#4
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Тов. Воронин в деревне давно не был и не видел, как сейчас живут работники сельского хозяйства..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9111
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 17:04
#5
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Цитата:
В 2022 году на посев и уборку урожая выделено 220 млрд тенге господдержки. Вроде бы и деньги сельское хозяйство получило приличные, и господь помог с погодой, можно было бы и порадоваться. Однако радуются только землевладельцы. Нам же достались только резко возросшие цены на все, что производит наше частное сельское хозяйство. Рынок по-казахстански.

Источник:

Лишь бы хоть что нибудь написать,никакого анализа по ценам.
Сейчас в магазинах местная отличная картошка по 148-160 тнг
Капуста 110,морковка 130.Куда ещё дешевле?Что опять не так?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9111
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 17:05
#6
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Цитата:
saba:
Не видел картофеля из Израиля

Я то же не видел,бывает весной завозят Египетскую,или Иранскую,но выбор то есть ,зачем брать импорт когда местной полно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18580
Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 17:10
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Я то же не видел,бывает весной завозят Египетскую,или Иранскую,но


капец,
даже в в новый год.одна тема.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9111
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 17:11
#8
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Цитата:
А для своих людей на эти продукты цены задрали до неприличия.

Источник:

Можно узнать ,что значит свои люди?Вы пахали на поле или выращивали скот что бы вам какие то скидки делали?
У денег нет друзей ,своих или не своих,кто больше платит тот и кушает.
Был свидетлем разговора в магазине "Садовод" на складской,когда тётенька возмущалась "Ну надо же для своих и такая дорогая картошка"
Мне интересно она когда "своя" стала,когда её жрать приспичило и в магазин пришла,а когда пахать надо было где была эта "своя" тётка.
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