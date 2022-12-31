Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей Газетой"

Отправлено: - 23:04

В новом 2023 году желаю всем:



Мечтать! Летать! И думать о прекрасном!

Во сне касаться звезд и облаков.

И верить в то, что это не напрасно.

Что в жизни нашей, будет все легко.



Надеяться на Чудо, верить в сказку.

Любить друг друга и тепло дарить.

И жить по-настоящему...Без маски.

Смеяться...Плакать..И судьбу творить.



Дарить друг другу радость и улыбку

От счастья плакать, от любви сгорать.

И не бояться совершить ошибку..

Весь опыт жизни в Мудрость собирать.



Не думать о плохом, не жить вчерашним,

Не злиться на судьбу, когда идет не в масть...

Признаться в чувствах, быть немного грешным..

И НАСЛАЖДАТЬСЯ ЭТОЙ ЖИЗНЬЮ ВСЛАСТЬ!!!