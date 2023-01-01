«Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний», - заявил Токаев на расширенном заседании правительства 12 декабря. Обрадовал президент. Да так и будет, раз власть в угоду бизнесу вывезет все из страны. Читать новость
Не опять а сново. Возьмите нормальное кх . К примеру актрос. Зп не хотим платить. Зато крузаки меняем каждый год. Кв в центре города. Вытаскиваем всякие вкусняшки у государство. Платите норм и будет вам счастье и деревни( о чудо сами по себе начнут преобразатся)
Не видел картофеля из Израиля, наверное живу в параллельном мире. а снижения цены и ждать не стоит. Кто регулирует цены? Сейчас рынок, социальный хлеб я не беру, хочу повкуснее.Как вы хотите,чтобы с/х продукция стоила копейки , но приэтом с/х труженики жили побогаче? Так разве бывает?
В 2022 году на посев и уборку урожая выделено 220 млрд тенге господдержки. Вроде бы и деньги сельское хозяйство получило приличные, и господь помог с погодой, можно было бы и порадоваться. Однако радуются только землевладельцы. Нам же достались только резко возросшие цены на все, что производит наше частное сельское хозяйство. Рынок по-казахстански.
Можно узнать ,что значит свои люди?Вы пахали на поле или выращивали скот что бы вам какие то скидки делали? У денег нет друзей ,своих или не своих,кто больше платит тот и кушает. Был свидетлем разговора в магазине "Садовод" на складской,когда тётенька возмущалась "Ну надо же для своих и такая дорогая картошка" Мне интересно она когда "своя" стала,когда её жрать приспичило и в магазин пришла,а когда пахать надо было где была эта "своя" тётка.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать