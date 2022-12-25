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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 543 из 543«1...541542543
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3276
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.22 - 12:50
#8131
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Поздравляю обитателей Деревеньки!

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25612
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.22 - 13:08
#8132
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Спасибо, Родная! Вас, всех, тоже с Рождеством, поздравляю!!!... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.12.22 - 14:37
#8133
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25612
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.12.22 - 14:42
#8134
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Цветок "Декабрист"- зацвёл.Цветёт только
в декабре. Откуда он знает, что декабрь,
сейчас?... :lol: :oops: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25612
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.12.22 - 18:52
#8135
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С Праздником, Товарищи!
100 лет СССР... :lol: :oops:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1225
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.12.22 - 21:31
#8136
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:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1225
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.01.23 - 06:03
#8137
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Деревеньку и Кустанайцев и всех форумчан, с Новым Годом! Счастья, здоровья и всех благ!



[Исправлено: Эл-починно, 01.01.2023 - 06:04]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25612
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.01.23 - 13:42
#8138
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8.30. На улице +15 градусов.
Снега - нету. Ветер.
С Новым Годом... :lol: :oops:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11861
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.01.23 - 14:36
#8139
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Цитата:
drakon:
У нас снег, а вы так и живите без газа)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1225
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.01.23 - 14:43
#8140
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Цитата:
Vit:
У нас снег, а вы так и живите без газа)

Да Виталий, без газ, без света, без воды. Едим хомячков, топим хворостом. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.01.23 - 14:47
#8141
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С Новым Годом деревенька!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.01.23 - 14:49
#8142
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Вчера Токаеву сказал чтоб деревеньку поздравил..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.01.23 - 14:56
#8143
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Страница 543 из 543«1...541542543
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