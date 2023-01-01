Отправлено: - 12:20

Alehander:



Цитата:Не опять а сново. Возьмите нормальное кх . К примеру актрос. Зп не хотим платить. Зато крузаки меняем каждый год. Кв в центре города. Вытаскиваем всякие вкусняшки у государство. Платите норм и будет вам счастье и деревни( о чудо сами по себе начнут преобразатся)