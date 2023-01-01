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≡ Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45865
Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 11:58
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«Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний», - заявил Токаев на расширенном заседании правительства 12 декабря. Обрадовал президент. Да так и будет, раз власть в угоду бизнесу вывезет все из страны.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
352
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 11:58
#1
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Опять фантомные боли по СССР. По плановой экономике и временам застоя.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11860
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 12:20
#2
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Цитата:
Alehander:

Не опять а сново. Возьмите нормальное кх . К примеру актрос. Зп не хотим платить. Зато крузаки меняем каждый год. Кв в центре города. Вытаскиваем всякие вкусняшки у государство. Платите норм и будет вам счастье и деревни( о чудо сами по себе начнут преобразатся)
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