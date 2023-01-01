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≡ Вылетевший в Костанай самолёт Fly Arystan вернулся в аэропорт Алматы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45864
Вылетевший в Костанай самолёт Fly Arystan вернулся в аэропорт Алматы
Отправлено: 01.01.23 - 01:20
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После почти часа полёта самолёт вернули в аэропорт вылета по технической причине. Пока в ней разбирались, у экипажа вышло время. В авиакомпании сообщили, что предоставить дополнительный экипаж не было возможности.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
982
Re: Вылетевший в Костанай самолёт Fly Arystan вернулся в...
Отправлено: 01.01.23 - 01:20
#1
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Летающие львы, давайте-ка посерьезнее.
Завоевывайте рынок...
Профайл
Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
80
Re: Вылетевший в Костанай самолёт Fly Arystan вернулся в...
Отправлено: 01.01.23 - 02:38
#2
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В далеком 1989 году в канун Нового года довелось мне со своим дедом лететь Аэрофлотом из Кустаная в Алма-Ату. Вылетели вечером 31 декабря. Перед вылетом в буфете аэропорта почти все пассажиры накупили шампанское. В полете насчитал 4 хлопка. Это игристое не выдержало перепада давления. Алма-Ата нас не приняла, сделали 4 круга над городом и полетели на запасной в Талды-Курган. Ну и в этот момент наступил Новый год. В полете! Помните советские открытки Афэрофлот? Так вот каждому пассажиру стюардессы вручили в честь Нового года. Те, кто спал, им положили на колени.
Короче, прилетели в Талды-Курган. Кроме нас в здании аэровокзала никого. Мы дружно стали отмечать Новый год. Шампанское лилось рекой. Даже мой дед пустился в пляс, но больше всего удивило, когда он запел украинские песни )))
Вот вроде такая же ситуация, никто вовремя не попал за новогодний стол, за которым его ждали, но никто не пожалел об этом. Весело было. Время было другое.
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