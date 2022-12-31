Отправлено: - 22:03

Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот. Неожиданно нам всем много он принёс проблем. Но приходит Новый год - он нам счастья принесёт; И я верю, через год - дружно скажет наш народ: Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот. Неожиданно нам всем много он принёс проблем. Но приходит Новый год - он нам счастья принесёт; И я верю, через год - дружно скажет наш народ: Это был тяжёлый год.