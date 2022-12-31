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≡ Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45863
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 31.12.22 - 22:03
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Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот. Неожиданно нам всем много он принёс проблем. Но приходит Новый год - он нам счастья принесёт; И я верю, через год - дружно скажет наш народ: Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот. Неожиданно нам всем много он принёс проблем. Но приходит Новый год - он нам счастья принесёт; И я верю, через год - дружно скажет наш народ: Это был тяжёлый год.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21048
Re: Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 31.12.22 - 22:03
#1
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Обычный год, ни лучше не хуже других..
Если только не говорить о политике, где казахстанцы наконец то узнали, что за Z-существа живут среди нас и ждут..
Но это даже наоборот к лучшему, хоть будем знать, откуда искать неожиданного подвоха..
А в целом год нормальный, для нас, казахстанцев..
Последний год, когда не платим налоги..
В этом плане следующий год будет даже хуже..
В этом году сын пошел в казахский сад, это тоже отлично..
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