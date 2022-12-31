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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:35
#9376
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Ты прямо оттуда вещаешь? Лично очами узрел?
Или опять от семи ветров лапшу вешаешь?
Как это у вас? Сам не видел, значит не правда. Или в отношении к России это не работает, Марлон?
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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:37
#9377
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К нашему Новому году)
Чёт с ваших степей уже неоднократно звучало, что он не ваш, как бы. И вовсе традиция неправильная, наносная. Даже вредная. Не?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21048
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:49
#9378
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Цитата:
Горожанин_kst:
Чёт с ваших степей уже неоднократно звучало

Не помню, о чем ты и что звучало с Наших костанайских степей?
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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 22:00
#9379
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Цитата:
111:

О как? Кустанайских? Думаю даже в них нет единого на этот счёт мнения) Кустанай и Тургай будут отличаться во взглядах на вопрос. Не находишь?
А если взять ширее, с казахских степей? Традиционных таких, даже не казахстанских, именно с казахских степей.
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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 22:06
#9380
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Они же казахские. Правильно?
Как там... Казахстан, стан Казахов.
Следовательно и земля и страна их же, и живут там они же. А не мифические "казахстанцы". Так же? Ну к этому же идёте?
Если упрощенно

[Исправлено: Горожанин_kst, 31.12.2022 - 22:06]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21048
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 22:14
#9381
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Цитата:
Горожанин_kst:
если взять ширее, с казахских степей

Хм..
Тебя куда то понесло..
Мы пишемся тут, в областной газете, ты где то меня еще замечал?
Начинается, шире, уже, глубже..
Опять нет конкретики?
Наши степи, мои родные это Камысты, Наурзум, Аулиеколь, Боровское..
Конкретно я их считаю своими родными..
Что до степей Оренбуржья или Тюмени, нет, там конечно родичей моих полно, но это наверно их степи, но не мои..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21048
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 22:16
#9382
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Так что звучало со страниц Нашей Газеты, которая находится на наших так сказать степях?
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