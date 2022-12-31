Отправлено: - 22:14

Горожанин_kst:

если взять ширее, с казахских степей

Цитата:Хм..Тебя куда то понесло..Мы пишемся тут, в областной газете, ты где то меня еще замечал?Начинается, шире, уже, глубже..Опять нет конкретики?Наши степи, мои родные это Камысты, Наурзум, Аулиеколь, Боровское..Конкретно я их считаю своими родными..Что до степей Оренбуржья или Тюмени, нет, там конечно родичей моих полно, но это наверно их степи, но не мои..