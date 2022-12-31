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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 625 из 626«1...623624625626»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21047
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 20:55
#9361
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Цитата:
Эл-починно:
Тут и не так шутят.

Шутят и угорают над собой только старые советские люди, которые дорвались до европейской халявы..
И удивляются, почему у них тут мозгов не было, сделать ровно тоже самое, что в Германиях сделали для своего народа янки..
Ну тупые по Задорнову..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3682
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 20:55
#9362
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Цитата:
Эл-починно:
Это ты тут из за тридевять земель учишь, как европейцам с шутками обходится. Если ты не понял, не мои проблемы.


Свои проблемы, мы сами решим, не стоит беспокоится.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21047
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 20:57
#9363
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Цитата:
Эл-починно:
В преддверии празднования Нового 2023-го Года, восприму, как комплимент.

У меня в ветке не делят на сорта людей, кого поздравлять, а кого нет.
Это от всего сердца, поздравления от всех и всем..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1222
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 20:57
#9364
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Цитата:
111:
Шутят и угорают над собой только старые советские люди, которые дорвались до европейской халявы.

:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1222
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 20:59
#9365
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Цитата:
111:
У меня в ветке не делят на сорта людей

Это хорошо, а я тут причём?
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:00
#9366
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Цитата:
Kairat stayer:
Правильно Хохол говорил, в далёком 2017 году, цитирую:

Зачем под его очередной пакостью подписываться-то?
Странно.
Ваша мысль то какая? Не хочу даже вникать в контекст той хохловской отрыжки, погружаться в дебри той мерзости
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1222
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:00
#9367
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Цитата:
Kairat stayer:
Свои проблемы, мы сами решим, не стоит беспокоится.

Я и не беспокоюсь, чего же вы так за не ваши проблемы беспокоитесь?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21047
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:01
#9368
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Цитата:
Эл-починно:

Для меня слова какого то там Рафаила янки не приоритет..
Мы были воспитаны не ойропейцами.
А ты смотрю уже косишь под них вовсю, даже культурой их прикрываешься..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1222
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:05
#9369
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Цитата:
111:
Для меня слова какого то там Рафаила янки не приоритет.. Мы были воспитаны не ойропейцами.

Ну так отключи интернет и выброси смартфон и компьютер. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21047
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:08
#9370
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А вот это не салют.
Это оккупанты на Новый год прямо сейчас уничтожают мирное население по всей Украине крылатыми ракетами..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21047
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:13
#9371
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Ну а пока Z-патриоты что то чешут, прямо сейчас Россия уничтожает ракетами мирные города Украины..
Мерзко..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21047
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:15
#9372
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А это удары по Николаеву



В России нет Нового года, а есть только пожелания Смерти другим..
Страшно и мерзко..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21047
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:18
#9373
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Запорожье, убийства мирных жителей прям на Новый Год..
Такое своеобразное поздравление России Украине..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21047
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:20
#9374
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Интересно, чем наши Z-пропагандисты оправдают и эти новогодние удары даже не по инфраструктуре, а по мирным жителям?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21047
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:23
#9375
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Вот с этого и надо было начинать..
Ну а теперь переходим к нашему Новому Году, благо пока нас не бомбят, тьфу тьфу..
Может еще не добрались пока что, спасибо Украине..
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