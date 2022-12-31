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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 20:55
Цитата:
Шутят и угорают над собой только старые советские люди, которые дорвались до европейской халявы..
И удивляются, почему у них тут мозгов не было, сделать ровно тоже самое, что в Германиях сделали для своего народа янки..
Ну тупые по Задорнову..
Эл-починно:
Тут и не так шутят.
Тут и не так шутят.
Шутят и угорают над собой только старые советские люди, которые дорвались до европейской халявы..
И удивляются, почему у них тут мозгов не было, сделать ровно тоже самое, что в Германиях сделали для своего народа янки..
Ну тупые по Задорнову..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3682
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 20:55
Цитата:
Свои проблемы, мы сами решим, не стоит беспокоится.
Эл-починно:
Это ты тут из за тридевять земель учишь, как европейцам с шутками обходится. Если ты не понял, не мои проблемы.
Это ты тут из за тридевять земель учишь, как европейцам с шутками обходится. Если ты не понял, не мои проблемы.
Свои проблемы, мы сами решим, не стоит беспокоится.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 20:57
Цитата:
У меня в ветке не делят на сорта людей, кого поздравлять, а кого нет.
Это от всего сердца, поздравления от всех и всем..
Эл-починно:
В преддверии празднования Нового 2023-го Года, восприму, как комплимент.
В преддверии празднования Нового 2023-го Года, восприму, как комплимент.
У меня в ветке не делят на сорта людей, кого поздравлять, а кого нет.
Это от всего сердца, поздравления от всех и всем..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 20:57
Цитата:
111:
Шутят и угорают над собой только старые советские люди, которые дорвались до европейской халявы.
Шутят и угорают над собой только старые советские люди, которые дорвались до европейской халявы.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 20:59
Цитата:
Это хорошо, а я тут причём?
111:
У меня в ветке не делят на сорта людей
У меня в ветке не делят на сорта людей
Это хорошо, а я тут причём?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 2025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:00
Цитата:
Зачем под его очередной пакостью подписываться-то?
Странно.
Ваша мысль то какая? Не хочу даже вникать в контекст той хохловской отрыжки, погружаться в дебри той мерзости
Kairat stayer:
Правильно Хохол говорил, в далёком 2017 году, цитирую:
Правильно Хохол говорил, в далёком 2017 году, цитирую:
Зачем под его очередной пакостью подписываться-то?
Странно.
Ваша мысль то какая? Не хочу даже вникать в контекст той хохловской отрыжки, погружаться в дебри той мерзости
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:00
Цитата:
Я и не беспокоюсь, чего же вы так за не ваши проблемы беспокоитесь?
Kairat stayer:
Свои проблемы, мы сами решим, не стоит беспокоится.
Свои проблемы, мы сами решим, не стоит беспокоится.
Я и не беспокоюсь, чего же вы так за не ваши проблемы беспокоитесь?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:01
Цитата:
Для меня слова какого то там Рафаила янки не приоритет..
Мы были воспитаны не ойропейцами.
А ты смотрю уже косишь под них вовсю, даже культурой их прикрываешься..
Эл-починно:
Для меня слова какого то там Рафаила янки не приоритет..
Мы были воспитаны не ойропейцами.
А ты смотрю уже косишь под них вовсю, даже культурой их прикрываешься..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:05
Цитата:
Ну так отключи интернет и выброси смартфон и компьютер.
111:
Для меня слова какого то там Рафаила янки не приоритет.. Мы были воспитаны не ойропейцами.
Для меня слова какого то там Рафаила янки не приоритет.. Мы были воспитаны не ойропейцами.
Ну так отключи интернет и выброси смартфон и компьютер.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:08
А вот это не салют.
Это оккупанты на Новый год прямо сейчас уничтожают мирное население по всей Украине крылатыми ракетами..
Это оккупанты на Новый год прямо сейчас уничтожают мирное население по всей Украине крылатыми ракетами..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:13
Ну а пока Z-патриоты что то чешут, прямо сейчас Россия уничтожает ракетами мирные города Украины..
Мерзко..
Мерзко..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:15
А это удары по Николаеву
В России нет Нового года, а есть только пожелания Смерти другим..
Страшно и мерзко..
В России нет Нового года, а есть только пожелания Смерти другим..
Страшно и мерзко..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:18
Запорожье, убийства мирных жителей прям на Новый Год..
Такое своеобразное поздравление России Украине..
Такое своеобразное поздравление России Украине..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:20
Интересно, чем наши Z-пропагандисты оправдают и эти новогодние удары даже не по инфраструктуре, а по мирным жителям?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 21:23
Вот с этого и надо было начинать..
Ну а теперь переходим к нашему Новому Году, благо пока нас не бомбят, тьфу тьфу..
Может еще не добрались пока что, спасибо Украине..
Ну а теперь переходим к нашему Новому Году, благо пока нас не бомбят, тьфу тьфу..
Может еще не добрались пока что, спасибо Украине..
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