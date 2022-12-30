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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 10:10
Цитата:
Пожалуйста, в преддверии Нового Года всем удачи, держитесь и хорошего настроения!
Kairat stayer:
Жаль, что не за компьютером, тут бы мем не помешал, для доброго дела.
Жаль, что не за компьютером, тут бы мем не помешал, для доброго дела.
Пожалуйста, в преддверии Нового Года всем удачи, держитесь и хорошего настроения!
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 10:28
Цитата:
Цитата:
Царь Соломон говорил, в свою бытность: Я увидел: нет большего блага, чем радоваться своим делам, ибо в этом и доля человека, - ибо кто его приведёт посмотреть, что будет после?
Kairat stayer:
Делайте больше хороших дел,
не желайте плохого другим!
Делайте больше хороших дел,
не желайте плохого другим!
Цитата:
Kairat stayer:
Ну и как не вспомнить, крылатую фразу...
Ну и как не вспомнить, крылатую фразу...
Царь Соломон говорил, в свою бытность: Я увидел: нет большего блага, чем радоваться своим делам, ибо в этом и доля человека, - ибо кто его приведёт посмотреть, что будет после?
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 10:38
Комментарий удален модератором.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 10:54
Комментарий удален модератором.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 11:05
Комментарий удален модератором.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 11:14
эклектика.
не все знают что это значит.
амк кто не знает тот дурак.
не все знают что это значит.
амк кто не знает тот дурак.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 11:15
а что такое дурак.
тут понятно вроде.
тут понятно вроде.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 11:16
дурачков видно сразу.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 15:28
посадку обьявили.
пока.
пока.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 983
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 23:01
В Одессу прибыл цирк-шапито. Директор показывает горожанам слона: — Это исключительно сильное и умное животное.
Когда надо на новом месте установить шатёр, он один работает за двадцать человек.
Из публики раздаётся удивлённый вопрос: — И ви таки думаете, шо это от большого ума?
Когда надо на новом месте установить шатёр, он один работает за двадцать человек.
Из публики раздаётся удивлённый вопрос: — И ви таки думаете, шо это от большого ума?
Форумная эклектика
Отправлено: 31.12.22 - 15:46
Цитата:
О, вспомнил про Моше. Был тут ранее один "грамотей", с таким ником. Задиристый малой, с его слов сильный и умный. Помнится, этот Моше целый день спорил с оппонентами и в конце дня выдал, давай говорит мериться кое чем, ну и размеры указал. Самое интересно, далее гробовая тишина была. Соответственно никто с ним не стал мерится, возможно постеснялись или размеры не те.
YESNO:
В Одессу прибыл цирк-шапито. Директор показывает горожанам слона: — Это исключительно сильное и умное животное.
Когда надо на новом месте установить шатёр, он один работает за двадцать человек.
Из публики раздаётся удивлённый вопрос: — И ви таки думаете, шо это от большого ума?
В Одессу прибыл цирк-шапито. Директор показывает горожанам слона: — Это исключительно сильное и умное животное.
Когда надо на новом месте установить шатёр, он один работает за двадцать человек.
Из публики раздаётся удивлённый вопрос: — И ви таки думаете, шо это от большого ума?
О, вспомнил про Моше. Был тут ранее один "грамотей", с таким ником. Задиристый малой, с его слов сильный и умный. Помнится, этот Моше целый день спорил с оппонентами и в конце дня выдал, давай говорит мериться кое чем, ну и размеры указал. Самое интересно, далее гробовая тишина была. Соответственно никто с ним не стал мерится, возможно постеснялись или размеры не те.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21047
Форумная эклектика
Отправлено: 31.12.22 - 16:41
Цитата:
Я вот только не понял, это как бы в рабочем состоянии или так сказать в спящем?
Kairat stayer:
кое чем, ну и размеры указал.
кое чем, ну и размеры указал.
Я вот только не понял, это как бы в рабочем состоянии или так сказать в спящем?
Форумная эклектика
Отправлено: 31.12.22 - 16:55
Цитата:
В рабочем, выше отметил-задиристым был, как некоторые здесь на форуме.
111:
Я вот только не понял, это как бы в рабочем состоянии или так сказать в спящем?
Я вот только не понял, это как бы в рабочем состоянии или так сказать в спящем?
В рабочем, выше отметил-задиристым был, как некоторые здесь на форуме.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21047
Форумная эклектика
Отправлено: 31.12.22 - 17:59
Цитата:
Хех..
Наверно где то под Бахмутом сейчас или Мелитополем, или ...
Жаль, был хорошим человеком..
А может бежал в Израиль даже, со своим огромным органом..
Kairat stayer:
выше отметил-задиристым
выше отметил-задиристым
Хех..
Наверно где то под Бахмутом сейчас или Мелитополем, или ...
Жаль, был хорошим человеком..
А может бежал в Израиль даже, со своим огромным органом..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1222
Форумная эклектика
Отправлено: 31.12.22 - 21:17
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