Отправлено: - 15:46

YESNO:

В Одессу прибыл цирк-шапито. Директор показывает горожанам слона: — Это исключительно сильное и умное животное.

Когда надо на новом месте установить шатёр, он один работает за двадцать человек.



Из публики раздаётся удивлённый вопрос: — И ви таки думаете, шо это от большого ума?

Цитата:О, вспомнил про Моше. Был тут ранее один "грамотей", с таким ником. Задиристый малой, с его слов сильный и умный. Помнится, этот Моше целый день спорил с оппонентами и в конце дня выдал, давай говорит мериться кое чем, ну и размеры указал. Самое интересно, далее гробовая тишина была. Соответственно никто с ним не стал мерится, возможно постеснялись или размеры не те.