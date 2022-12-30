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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 38 из 38«1...363738
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3682
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 10:10
#556
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Цитата:
Kairat stayer:
Жаль, что не за компьютером, тут бы мем не помешал, для доброго дела.


Пожалуйста, в преддверии Нового Года всем удачи, держитесь и хорошего настроения!

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3682
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 10:28
#557
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Цитата:
Kairat stayer:
Делайте больше хороших дел,
не желайте плохого другим!


Цитата:
Kairat stayer:
Ну и как не вспомнить, крылатую фразу...


Царь Соломон говорил, в свою бытность: Я увидел: нет большего блага, чем радоваться своим делам, ибо в этом и доля человека, - ибо кто его приведёт посмотреть, что будет после?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18560
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 10:38
#558
Комментарий удален модератором.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3682
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 10:54
#559
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18560
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 11:05
#560
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18560
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 11:14
#561
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эклектика.
не все знают что это значит.
амк кто не знает тот дурак.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18560
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 11:15
#562
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а что такое дурак.
тут понятно вроде.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18560
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 11:16
#563
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дурачков видно сразу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18560
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 15:28
#564
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посадку обьявили.
пока.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
983
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.22 - 23:01
#565
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В Одессу прибыл цирк-шапито. Директор показывает горожанам слона: — Это исключительно сильное и умное животное.

Когда надо на новом месте установить шатёр, он один работает за двадцать человек.

Из публики раздаётся удивлённый вопрос: — И ви таки думаете, шо это от большого ума?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3682
Форумная эклектика
Отправлено: 31.12.22 - 15:46
#566
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Цитата:
YESNO:
В Одессу прибыл цирк-шапито. Директор показывает горожанам слона: — Это исключительно сильное и умное животное.
Когда надо на новом месте установить шатёр, он один работает за двадцать человек.

Из публики раздаётся удивлённый вопрос: — И ви таки думаете, шо это от большого ума?


О, вспомнил про Моше. Был тут ранее один "грамотей", с таким ником. Задиристый малой, с его слов сильный и умный. Помнится, этот Моше целый день спорил с оппонентами и в конце дня выдал, давай говорит мериться кое чем, ну и размеры указал. Самое интересно, далее гробовая тишина была. Соответственно никто с ним не стал мерится, возможно постеснялись или размеры не те.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21047
Форумная эклектика
Отправлено: 31.12.22 - 16:41
#567
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Цитата:
Kairat stayer:
кое чем, ну и размеры указал.

Я вот только не понял, это как бы в рабочем состоянии или так сказать в спящем?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3682
Форумная эклектика
Отправлено: 31.12.22 - 16:55
#568
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Цитата:
111:
Я вот только не понял, это как бы в рабочем состоянии или так сказать в спящем?


В рабочем, выше отметил-задиристым был, как некоторые здесь на форуме.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21047
Форумная эклектика
Отправлено: 31.12.22 - 17:59
#569
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Цитата:
Kairat stayer:
выше отметил-задиристым

Хех..
Наверно где то под Бахмутом сейчас или Мелитополем, или ...
Жаль, был хорошим человеком..
А может бежал в Израиль даже, со своим огромным органом..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1222
Форумная эклектика
Отправлено: 31.12.22 - 21:17
#570
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[Исправлено: Эл-починно, 31.12.2022 - 21:18]
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