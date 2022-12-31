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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:27
Цитата:
О как, ты даже знаешь что мне нужно)
Так так. Интересно
111:
Тебе просто
Тебе просто
О как, ты даже знаешь что мне нужно)
Так так. Интересно
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:29
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:29
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:32
А вот теперь послушай. Россказни о том что нас, "приезжих", россияне не воспринимают, полный бред.
Ни разу никто даже виду не подал, узнавав кто я и откуда. Н какой предвзятости здесь на Урале нет к переселенцам. Максимально содействуют. И, кстати, выходцев из Казахстана ценят за работоспособность и простодушие, открытость
Ни разу никто даже виду не подал, узнавав кто я и откуда. Н какой предвзятости здесь на Урале нет к переселенцам. Максимально содействуют. И, кстати, выходцев из Казахстана ценят за работоспособность и простодушие, открытость
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:32
Цитата:
Мне интересно другое, ты сегодня чем будешь питаться и с чем будешь отмечать?
Пропагандой и с Пропагандой бункерного?
Горожанин_kst:
Так так. Интересно
Так так. Интересно
Мне интересно другое, ты сегодня чем будешь питаться и с чем будешь отмечать?
Пропагандой и с Пропагандой бункерного?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:33
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:35
На улицу что ли на концерт сходить..
Хоть Горожанина из России оттуда поздравить..
Хоть Горожанина из России оттуда поздравить..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:40
Цитата:
Не беспокойся) у меня все заготовки уже давно готовы.
Я ж говорил пропаганду вообще не слушаю, времени нет. Я даже не в курсе последних сводок. Мне на работе запар хватает вполне.
111:
Не беспокойся) у меня все заготовки уже давно готовы.
Я ж говорил пропаганду вообще не слушаю, времени нет. Я даже не в курсе последних сводок. Мне на работе запар хватает вполне.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:41
Цитата:
Куда вы придете? Уже приходи в январе, со слов ваших же политологов и экспертов, просьбы Китая было достаточно, чтобы ретироваться.
Горожанин_kst:
Ааа, у вас же ещё страх примешан. Что мы придем за...а за чем, кстати, нам приходить то?! Так, для информации, чтоб хоть знать.
Ааа, у вас же ещё страх примешан. Что мы придем за...а за чем, кстати, нам приходить то?! Так, для информации, чтоб хоть знать.
Куда вы придете? Уже приходи в январе, со слов ваших же политологов и экспертов, просьбы Китая было достаточно, чтобы ретироваться.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 979
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:44
Цитата:
Я написал же, армия должна быть освободительной, или ты не понял почему прикрыли лавочку и лозунг -'' Россия для русских'' стал неприемлемым.
[Исправлено: YESNO, 31.12.2022 - 19:44]
Горожанин_kst:
Причем год? При том, что в России вовремя на эту напасть внимание обратили, и придушили в корне
Причем год? При том, что в России вовремя на эту напасть внимание обратили, и придушили в корне
Я написал же, армия должна быть освободительной, или ты не понял почему прикрыли лавочку и лозунг -'' Россия для русских'' стал неприемлемым.
[Исправлено: YESNO, 31.12.2022 - 19:44]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:44
Цитата:
Эт как кричать то придется, чтоб я в Челябе услыхал?
Подожди, я числа 3го приеду)
Спишемся, пересечёмся. Обсудим по простому чего да как)
111:
оттуда поздравить..
оттуда поздравить..
Эт как кричать то придется, чтоб я в Челябе услыхал?
Подожди, я числа 3го приеду)
Спишемся, пересечёмся. Обсудим по простому чего да как)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:45
Цитата:
Нет не понял. И никогда не пойму бреда
YESNO:
написал же, армия
написал же, армия
Нет не понял. И никогда не пойму бреда
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 979
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:47
Цитата:
Да известно кто у вас заказывает музыку, Z компания.
Горожанин_kst:
Вопрос риторический, боюсь вам совсем не по силам, с вашими то "установками"
Вопрос риторический, боюсь вам совсем не по силам, с вашими то "установками"
Да известно кто у вас заказывает музыку, Z компания.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:48
Цитата:
Опа-на...новая версия мифотворчества?
Китай уже в теме...
Рождается Легенла о Кантаре, в продолжение изрядно затасканной легенде о желтоксане?
Тамаша...
Kairat stayer:
Уже приходи в январе, со слов ваших же политологов и экспертов, просьбы Китая было достаточно, чтобы ретироваться.
Уже приходи в январе, со слов ваших же политологов и экспертов, просьбы Китая было достаточно, чтобы ретироваться.
Опа-на...новая версия мифотворчества?
Китай уже в теме...
Рождается Легенла о Кантаре, в продолжение изрядно затасканной легенде о желтоксане?
Тамаша...
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