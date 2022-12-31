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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 621 из 621«1...619620621
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Куратор темы: 111
Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:27
#9301
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Цитата:
111:
Тебе просто

О как, ты даже знаешь что мне нужно)
Так так. Интересно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:29
#9302
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А вот и целебное новогоднее повидло с корок..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:29
#9303
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Какой то новогодний салат..

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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:32
#9304
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А вот теперь послушай. Россказни о том что нас, "приезжих", россияне не воспринимают, полный бред.
Ни разу никто даже виду не подал, узнавав кто я и откуда. Н какой предвзятости здесь на Урале нет к переселенцам. Максимально содействуют. И, кстати, выходцев из Казахстана ценят за работоспособность и простодушие, открытость
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:32
#9305
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Цитата:
Горожанин_kst:
Так так. Интересно

Мне интересно другое, ты сегодня чем будешь питаться и с чем будешь отмечать?
Пропагандой и с Пропагандой бункерного?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:33
#9306
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А вот какой то там салат..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:35
#9307
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На улицу что ли на концерт сходить..
Хоть Горожанина из России оттуда поздравить..
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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:40
#9308
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Цитата:
111:

Не беспокойся) у меня все заготовки уже давно готовы.
Я ж говорил пропаганду вообще не слушаю, времени нет. Я даже не в курсе последних сводок. Мне на работе запар хватает вполне.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:41
#9309
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Цитата:
Горожанин_kst:
Ааа, у вас же ещё страх примешан. Что мы придем за...а за чем, кстати, нам приходить то?! Так, для информации, чтоб хоть знать.


Куда вы придете? Уже приходи в январе, со слов ваших же политологов и экспертов, просьбы Китая было достаточно, чтобы ретироваться.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
979
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:44
#9310
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Цитата:
Горожанин_kst:
Причем год? При том, что в России вовремя на эту напасть внимание обратили, и придушили в корне

Я написал же, армия должна быть освободительной, или ты не понял почему прикрыли лавочку и лозунг -'' Россия для русских'' стал неприемлемым.

[Исправлено: YESNO, 31.12.2022 - 19:44]
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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:44
#9311
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Цитата:
111:
оттуда поздравить..

Эт как кричать то придется, чтоб я в Челябе услыхал?
Подожди, я числа 3го приеду)
Спишемся, пересечёмся. Обсудим по простому чего да как)
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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:45
#9312
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Цитата:
YESNO:
написал же, армия

Нет не понял. И никогда не пойму бреда
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
979
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:47
#9313
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Цитата:
Горожанин_kst:
Вопрос риторический, боюсь вам совсем не по силам, с вашими то "установками"

Да известно кто у вас заказывает музыку, Z компания.
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