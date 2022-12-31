Отправлено: - 19:41

Горожанин_kst:

Ааа, у вас же ещё страх примешан. Что мы придем за...а за чем, кстати, нам приходить то?! Так, для информации, чтоб хоть знать.

Цитата:Куда вы придете? Уже приходи в январе, со слов ваших же политологов и экспертов, просьбы Китая было достаточно, чтобы ретироваться.