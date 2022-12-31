Отправлено: - 19:12

Горожанин_kst:

А про нациков, родной, я говорил о доморощенных, которых в России к ногтю прижали.

Цитата:Хм..Это которые сейчас под Бахмутом насилуют и убивают украинских женщин и стариков?Которые режут им гениталии?Что то не очень правдоподобно звучит от тебя..