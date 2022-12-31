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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 620 из 621«1...618619620621»
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Куратор темы: 111
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:08
#9286
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Цитата:
Горожанин_kst:
Тут есть патриоты. Предостаточно. Без всяких там z


Без всяких зет. Врать то не надо, Марик на днях выставлял фото. Челябинск, где проживаете, знаками z разукрашен. Возможно центральная часть.
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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:11
#9287
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Цитата:
111:

А причем абревиатура z?
Или поддерживать армию это оно?
Я просто не в курсе вашей терминологии
И информации со всяких помоек, типа Левады
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:12
#9288
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Цитата:
Горожанин_kst:
А про нациков, родной, я говорил о доморощенных, которых в России к ногтю прижали.

Хм..
Это которые сейчас под Бахмутом насилуют и убивают украинских женщин и стариков?
Которые режут им гениталии?
Что то не очень правдоподобно звучит от тебя..
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:12
#9289
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Цитата:
111:
Хорошо, 73 процента судя по опросу Левада центр..


С каждым этапом мобилизации, это цифра будет уменьшаться. Это им не за компьютером комменты строчить, а нужно ехать на войну и рисковать жизнью.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:13
#9290
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Цитата:
Горожанин_kst:
информации со всяких помоек, типа Левады

Ну дай опрос не Левада, наглядно.
Или все как обычно, у тебя нет никакой конкретики, просто твое слово против тех, кто эту работу лично проводит?
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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:15
#9291
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Цитата:
Kairat stayer:
Марик на днях выставлял фото. Челябинск, где проживаете, знаками z

Так вот я тебе на полном серьёзе говорю, я их даже не замечал. До того как Марлон их не показал. Некогда на это внимание было обращать. Мы живём. Работаем, учимся. Пробки на дорогах, движение, какое тебе не снилось в маленьком и уютном Кустанае. Мы не сидим, рассматривая фотки соседей в интернете, а потом как злобные беззубые старухи не перетираеиюм им кости от зависти и извечной злости на всех и вся. Ааа, у вас же ещё страх примешан. Что мы придем за...а за чем, кстати, нам приходить то?! Так, для информации, чтоб хоть знать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:16
#9292
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Цитата:
Kairat stayer:
каждым этапом мобилизации, это цифра будет уменьшаться. Это

Да уже как вроде доказано, что не будет..
После первой могилизации не опустилась кардинально.
Может процента 3.
Слушал Илларионова, бывшего советника Путина, чтобы она пошатнулась, на процентов 10, Путину можно в год по 4 раза проводить мобилизацию по 300 тысяч человек и так 4 года.
Миллион двести в год, народ это будет хавать, как хамячки .
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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:18
#9293
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Цитата:
111:
Ну дай опрос

А не давай.
Плевал я на эти опросы. Они так же составлены как и ваше мнение. Предвзято.
Я здесь живу, и вижу чем люди дышат.
Нет тут кровавых убивцев, которые спят и видят кровавых украинских малчыков убиенных
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:18
#9294
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Цитата:
Горожанин_kst:
Так вот я тебе на полном серьёзе говорю, я их даже не замечал

Для тебя свастика войны просто стала обыденной..
В этом дело.
Тебе плевать на то, что кто то где то умирает за бункерного..

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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:21
#9295
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Слово то какое придумали...могилизация.Сами,или братва желто-синяя надоумила :-) ваши лепшие кенты
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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:22
#9296
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Цитата:
111:

Да ладно?! За кого? За бункерного? А кто это?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:23
#9297
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Цитата:
Горожанин_kst:
Я здесь живу,

Ну очень доказательно..
Только тебя нет в новых регионах России, например в Северодонецке или Мариуполе, либо в Херсоне..
Как ты можешь говорить, чем дышат россияне в этих регионах?
Для этого и создают опросы и собирают доказательную наглядную базу, потому что тебе плевать, сколько детей там положат или сколько из матерей закопают после пыток..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:24
#9298
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Цитата:
Горожанин_kst:
Да ладно?! За кого? За бункерного? А кто это?

Ну и кто тут включает?
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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:26
#9299
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Цитата:
111:
кто тут включает?

А с тобой можно по другому? Терпи
Твоим же салом по твоим же... :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 19:26
#9300
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Цитата:
Горожанин_kst:
Слово то какое придумали...могилизация

Представь, это русский человек Станислав Белковский..
Который прожил на своей Родине гораздо больше чем ты..
Тебе просто выслужиться надо для премии, показать что ты патриот..
Ну с переезжими это же понятно.
Заклюют а то вас там..
Удачи!
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