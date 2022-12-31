Kairat stayer: Марик на днях выставлял фото. Челябинск, где проживаете, знаками z
Так вот я тебе на полном серьёзе говорю, я их даже не замечал. До того как Марлон их не показал. Некогда на это внимание было обращать. Мы живём. Работаем, учимся. Пробки на дорогах, движение, какое тебе не снилось в маленьком и уютном Кустанае. Мы не сидим, рассматривая фотки соседей в интернете, а потом как злобные беззубые старухи не перетираеиюм им кости от зависти и извечной злости на всех и вся. Ааа, у вас же ещё страх примешан. Что мы придем за...а за чем, кстати, нам приходить то?! Так, для информации, чтоб хоть знать.
Kairat stayer: каждым этапом мобилизации, это цифра будет уменьшаться. Это
Да уже как вроде доказано, что не будет.. После первой могилизации не опустилась кардинально. Может процента 3. Слушал Илларионова, бывшего советника Путина, чтобы она пошатнулась, на процентов 10, Путину можно в год по 4 раза проводить мобилизацию по 300 тысяч человек и так 4 года. Миллион двести в год, народ это будет хавать, как хамячки .
А не давай. Плевал я на эти опросы. Они так же составлены как и ваше мнение. Предвзято. Я здесь живу, и вижу чем люди дышат. Нет тут кровавых убивцев, которые спят и видят кровавых украинских малчыков убиенных
Ну очень доказательно.. Только тебя нет в новых регионах России, например в Северодонецке или Мариуполе, либо в Херсоне.. Как ты можешь говорить, чем дышат россияне в этих регионах? Для этого и создают опросы и собирают доказательную наглядную базу, потому что тебе плевать, сколько детей там положат или сколько из матерей закопают после пыток..
Горожанин_kst: Слово то какое придумали...могилизация
Представь, это русский человек Станислав Белковский.. Который прожил на своей Родине гораздо больше чем ты.. Тебе просто выслужиться надо для премии, показать что ты патриот.. Ну с переезжими это же понятно. Заклюют а то вас там.. Удачи!
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