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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 16:37
#9226
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Что то осталось, на следующий раз.
В былое время сварили бы все..
Но ведь так хорошо живем, что приходится немного экономить..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 16:39
#9227
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Цитата:
Горожанин_kst:

Кстати с Наступающим..
Ты не забыл надеюсь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 16:44
#9228
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И конечно музыка древних, ой, 80х...

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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 16:48
#9229
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Цитата:
Горожанин_kst:
Братьев там защищают. От нациков, головорезов. От их агрессии.


Нет там нацистов, головорезов, агрессия с вашей стороны. Дальше будем наблюдать.
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