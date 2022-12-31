Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-15°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 615 из 616«1...613614615616»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 14:52
#9211
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Кто Вы? Я никого никуда не записываю Не забыл, что эта коалиция с арабским и африканским миром творит? С Афганом? Братья-мусульмане же? Или не такие уж и братья? Раз там целая коалиция.


Мы конкретно за Украину и Россию ведём речь. Телевизор пересмотрели, что афган, советы были и США были, что изменилось, ушли, радикалы пришли к власти. Выше отмечал, могут напасть на Таджиков и.т.д.
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 14:55
#9212
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
вплоть до разрыва отношений со страной агрессором..

:-) да-да мели Емеля
Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 14:56
#9213
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях за Афганистан, два дня тому назад отмечал, цитирую:

Цитата:
Kairat stayer:
На днях, когда я отмечал что нам следует перевооружаться, горожанин кст спрашивал кто собирается нападать на Казахстан? Необязательно чтобы кто-то нападал. Летом отмечал, что обстановка на таджико-афганской границы нестабильная, с приходом к власти талибов. В рамках ОДКБ, у нас есть обязательства, в случае внешней агрессии помочь им.

Всякое может быть, возьмём вымышленный сценарий. Группировка какого нибудь полевого командира из числа талибов, там есть неподконтрольные властям напала на Таджикистан, не дай бог конечно. Вертолеты бронетехнику они могут с помощью джавалинов, стингеров оставшихся от США могут уничтожить.

Поэтому нам нужны беспилотники, в том числе разведывательные, ударные и другое современное вооружение. Выше отмечал, что нужно перенимать опыт других стран. Мы же помним 65 километровую колонну оккупантов, которые напали на Украину, их уничтожали вышеуказанным оружием. Последним, не особо современное оружие предоставляют их союзники, будем наблюдать, как сторонние наблюдатели и надеюсь принимать меры.
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 14:57
#9214
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Вы конкретно пропаганду антироссийскую на страницах форума вот уже несколько месяцев ведёте.И соскакиваете постоянно, как только вас на этом ловят в лоб

[Исправлено: Горожанин_kst, 31.12.2022 - 14:59]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 15:30
#9215
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Защитник Украины

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 15:33
#9216
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой вот отдых..
Но мы восхищаемся героизмом украинских солдат.

Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 15:33
#9217
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Вы конкретно пропаганду антироссийскую на страницах форума вот уже несколько месяцев ведёте.И соскакиваете постоянно, как только вас на этом ловят в лоб


Ага, соскакиваю, можно десятки и сотни комментариев написать, я вас и вы меня не переубедите.

Что вы не не напали на своих братьев и уничтожаете мирных жителей и инфраструктуру жизнеобеспечения? Мировым сообществом вся агрессия и.т.д. признана преступлениями, с соответствующими последствиями для соучастников, поддерживающих бессмысленную братоубийственную войну.
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 15:58
#9218
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Да кто Вы? На каких братьев?
Братьев там защищают. От нациков, головорезов. От их агрессии. От полного уничтожения спасают.
Факт, что Зеленским было заявлено "русской речи тут не будет! Или мова, или валите..." придуман? Церкви даже ликвидируют, дошли до борьбы с Верой!
Вы не знаете, или просто не хотите знать ровным счётом ничего, что идёт в разрез с вашей "картинкой". Нет никакой беспристрастности.
Я понимаю ясно, и признаю, если Гиркин подонок, то он подонок. Если Рогозин чмо, то он чмо. Если Лапин @овно, то он @овно.
Вы же не видите ни-че-го.Делаете вид, что не видите, точнее.
Активно участвуете в формировании очередной Антироссии. Пока на страницах форума жёлтой газетенки.
Дальше то что?

[Исправлено: Горожанин_kst, 31.12.2022 - 16:08]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 16:28
#9219
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Не знаю че его сайт не пустил, сам посмотришь и исправишь если надо
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 16:30
#9220
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и тем не менее, продолжаем прямую к Новому Году, к его встрече, надеясь и надеясь, что он то будет лучше прежнего..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 16:31
#9221
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начищаем ноди, вот этим вот древним инструментом

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 16:32
#9222
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А начищаем для гуся..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 16:33
#9223
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько жира то..
Гусинного..
Хотя какой там еще жир кроме него..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 16:34
#9224
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жир складываем отдельно

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 16:36
#9225
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот гусь, и еще несколько кусочков мяса коровины начинаем варить..

Профайл
Страница 615 из 616«1...613614615616»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS