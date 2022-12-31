На днях за Афганистан, два дня тому назад отмечал, цитирую:
Цитата:
Kairat stayer: На днях, когда я отмечал что нам следует перевооружаться, горожанин кст спрашивал кто собирается нападать на Казахстан? Необязательно чтобы кто-то нападал. Летом отмечал, что обстановка на таджико-афганской границы нестабильная, с приходом к власти талибов. В рамках ОДКБ, у нас есть обязательства, в случае внешней агрессии помочь им.
Всякое может быть, возьмём вымышленный сценарий. Группировка какого нибудь полевого командира из числа талибов, там есть неподконтрольные властям напала на Таджикистан, не дай бог конечно. Вертолеты бронетехнику они могут с помощью джавалинов, стингеров оставшихся от США могут уничтожить.
Поэтому нам нужны беспилотники, в том числе разведывательные, ударные и другое современное вооружение. Выше отмечал, что нужно перенимать опыт других стран. Мы же помним 65 километровую колонну оккупантов, которые напали на Украину, их уничтожали вышеуказанным оружием. Последним, не особо современное оружие предоставляют их союзники, будем наблюдать, как сторонние наблюдатели и надеюсь принимать меры.
Горожанин_kst: Вы конкретно пропаганду антироссийскую на страницах форума вот уже несколько месяцев ведёте.И соскакиваете постоянно, как только вас на этом ловят в лоб
Ага, соскакиваю, можно десятки и сотни комментариев написать, я вас и вы меня не переубедите.
Что вы не не напали на своих братьев и уничтожаете мирных жителей и инфраструктуру жизнеобеспечения? Мировым сообществом вся агрессия и.т.д. признана преступлениями, с соответствующими последствиями для соучастников, поддерживающих бессмысленную братоубийственную войну.
Да кто Вы? На каких братьев? Братьев там защищают. От нациков, головорезов. От их агрессии. От полного уничтожения спасают. Факт, что Зеленским было заявлено "русской речи тут не будет! Или мова, или валите..." придуман? Церкви даже ликвидируют, дошли до борьбы с Верой! Вы не знаете, или просто не хотите знать ровным счётом ничего, что идёт в разрез с вашей "картинкой". Нет никакой беспристрастности. Я понимаю ясно, и признаю, если Гиркин подонок, то он подонок. Если Рогозин чмо, то он чмо. Если Лапин @овно, то он @овно. Вы же не видите ни-че-го.Делаете вид, что не видите, точнее. Активно участвуете в формировании очередной Антироссии. Пока на страницах форума жёлтой газетенки. Дальше то что?
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