Отправлено: - 14:56

Kairat stayer:

На днях, когда я отмечал что нам следует перевооружаться, горожанин кст спрашивал кто собирается нападать на Казахстан? Необязательно чтобы кто-то нападал. Летом отмечал, что обстановка на таджико-афганской границы нестабильная, с приходом к власти талибов. В рамках ОДКБ, у нас есть обязательства, в случае внешней агрессии помочь им.



Всякое может быть, возьмём вымышленный сценарий. Группировка какого нибудь полевого командира из числа талибов, там есть неподконтрольные властям напала на Таджикистан, не дай бог конечно. Вертолеты бронетехнику они могут с помощью джавалинов, стингеров оставшихся от США могут уничтожить.



Поэтому нам нужны беспилотники, в том числе разведывательные, ударные и другое современное вооружение. Выше отмечал, что нужно перенимать опыт других стран. Мы же помним 65 километровую колонну оккупантов, которые напали на Украину, их уничтожали вышеуказанным оружием. Последним, не особо современное оружие предоставляют их союзники, будем наблюдать, как сторонние наблюдатели и надеюсь принимать меры.

На днях за Афганистан, два дня тому назад отмечал, цитирую:Цитата: