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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 13:12
#9181
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Цитата:
Kairat stayer:

Хватит копипастить всякий бред, вырванный из контекста.
Клиника сплошная.
Гиркина приплел опять же. Как эксперта? Сомнительный персонаж, себя скомпроментировавший. К "режиму" этот товарищ отношения давно не имеет. И тут выходит снова бред.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 13:14
#9182
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Форумчане высказывают а Марик и прочие (вы там же) ведёте постоянную агитацию. Пропаганда сплошная.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3634
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 13:15
#9183
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Цитата:
Vit:
Только он ошибается, нацики пожирают всех , как тараканы в банке. И не будет счастье не кому. Нам то простым людям которые за мир будет проще умирать.


Нет в Украине никаких нацистов, их народ защищают свои земли, семьи и Родину. Ещё летом говорил, что РФ закроет границы, отдельные товарищи отмечали, что не закроют. Эксперты прогнозируют, что в январе 2023 года, очередной этап мобилизации будет и закроют границы.

По этому поводу, министр обороны Украины Алексей Юрьевич Резников, выступил с обращением, здесь:
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3634
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 13:19
#9184
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Цитата:
Горожанин_kst:
Форумчане высказывают а Марик и прочие (вы там же) ведёте постоянную агитацию. Пропаганда сплошная.


Какая пропаганда, никакой пропаганды! Нам до всяких ток-шоу, которые любит смотреть Виталий очень далеко, как от земли до луны или солнца.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 13:30
#9185
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По той ситуации, и по тому разговору с Хохлом вот тебе мой эпилог: пока "жил" с вами, с@али в уши, что я не на своем месте, но мне же дают-де жить и работать, на то спасибо говори, и в ножки кланяйся в вечной благодарности. На Родину, в моем родном крае, я права не имел.
Сделал выводы, теперь я среди своих, в родном Отечестве.
Кто б там чего не говорил, люди на Урале хорошие, в целом добрее. Общался с местными казахами, был просто поражен разницей. Это как раз те самые, дружелюбные и гостеприимные... А вот рассказы о добродушии и гостеприимстве, дружелюбии казахов Казахстана с годами становятся просто разговорами.
Про Родину, её у меня никто никогда не отнимет! Никакой словоблуд
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 13:34
#9186
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Цитата:
Kairat stayer:

Нет на Украине нациков, и ципсо нет, ничего нет. Только вечная любовь и дружба с казахами.
А во всем виноваты ток-шоу на РосТВ.
Которые, кстати, вот уже год живя в России я не смотрел ни разу
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 13:44
#9187
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Цитата:
Kairat stayer:

О мобилизации в РФ, закрытии границ кого ж больше слушать то?! Конечно министра обороны Украины!
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3634
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 13:51
#9188
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Цитата:
Горожанин_kst:
О мобилизации в РФ, закрытии границ кого ж больше слушать то?! Конечно министра обороны Украины!


Январь 2023 года не за горами, посмотрим.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3634
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 13:52
#9189
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Цитата:
Горожанин_kst:
Кто б там чего не говорил, люди на Урале хорошие, в целом добрее.


Никто не говорил, что там плохие люди живут
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3634
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 13:54
#9190
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Цитата:
Горожанин_kst:
Гиркина приплел опять же. Как эксперта? Сомнительный персонаж, себя скомпроментировавший.


Посол М.Н.Бочарников недавно нелестно высказывался, он то при должности.
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