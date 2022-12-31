Отправлено: - 13:15

Vit:

Только он ошибается, нацики пожирают всех , как тараканы в банке. И не будет счастье не кому. Нам то простым людям которые за мир будет проще умирать.

Цитата:Нет в Украине никаких нацистов, их народ защищают свои земли, семьи и Родину. Ещё летом говорил, что РФ закроет границы, отдельные товарищи отмечали, что не закроют. Эксперты прогнозируют, что в январе 2023 года, очередной этап мобилизации будет и закроют границы.По этому поводу, министр обороны Украины Алексей Юрьевич Резников, выступил с обращением, здесь: