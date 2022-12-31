Хватит копипастить всякий бред, вырванный из контекста. Клиника сплошная. Гиркина приплел опять же. Как эксперта? Сомнительный персонаж, себя скомпроментировавший. К "режиму" этот товарищ отношения давно не имеет. И тут выходит снова бред.
Vit: Только он ошибается, нацики пожирают всех , как тараканы в банке. И не будет счастье не кому. Нам то простым людям которые за мир будет проще умирать.
Нет в Украине никаких нацистов, их народ защищают свои земли, семьи и Родину. Ещё летом говорил, что РФ закроет границы, отдельные товарищи отмечали, что не закроют. Эксперты прогнозируют, что в январе 2023 года, очередной этап мобилизации будет и закроют границы.
По этому поводу, министр обороны Украины Алексей Юрьевич Резников, выступил с обращением, здесь:
По той ситуации, и по тому разговору с Хохлом вот тебе мой эпилог: пока "жил" с вами, с@али в уши, что я не на своем месте, но мне же дают-де жить и работать, на то спасибо говори, и в ножки кланяйся в вечной благодарности. На Родину, в моем родном крае, я права не имел. Сделал выводы, теперь я среди своих, в родном Отечестве. Кто б там чего не говорил, люди на Урале хорошие, в целом добрее. Общался с местными казахами, был просто поражен разницей. Это как раз те самые, дружелюбные и гостеприимные... А вот рассказы о добродушии и гостеприимстве, дружелюбии казахов Казахстана с годами становятся просто разговорами. Про Родину, её у меня никто никогда не отнимет! Никакой словоблуд
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