Отправлено: - 12:55

Горожанин_kst:

Скажу в крайний раз на эту тему: Ты слышал поговорку: "Двое дерутся, третий не машай." Ну высказал ты свое видение раз,два, достаточно. Чего ты за уши везде это тянешь? Чего ты не угомонишься то никак?! Я пониманию, что это троллинг. Но и тут ты уже края не теряй

[Исправлено: Домовенок, 31.12.2022 - 13:02]

Цитата:Вы на различные высказывания реагируете болезненно, пять лет тому в 2017 году, назад Хохол вам говорил, цитирую:Хохол: В смысле ? Сидеть и говорить что всё по барабану , это мерзость ? И надо постоянно искать везде врагов и недругов , высказываний разного рода деятелей и представителей и жить в состоянии войны ? Эдак ты батенька и болячку скверную можешь получить живя в постоянном расстройстве . Кто конкретно тебе жить и работать то не даёт , что живя мирно и беззаботно ты ещё ищешь на свою ж..у , извини , на свою пятую точку приключений . Пусть на верху говорят чё хотят , в этом беда не большая . Беда будет когда все поведутся на эти разговоры , а это уже зависит от каждого из нас . Ты например повёлся .Форумчане высказывают свои мнения, в том числе и Марик.Подробнее здесь: