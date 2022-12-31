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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 612 из 613«1...610611612613»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20965
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 00:08
#9166
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Дед Мороз подарил Амирке подарки в Каспий Постомате..



[Исправлено: 111, 31.12.2022 - 00:09]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20965
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 00:09
#9167
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Амирка Санта..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25608
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 00:12
#9168
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Цитата:
111:
Налет от воды в очистителе за три месяца..

Марик, это у тебя?...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20965
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 00:13
#9169
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Ну и сегодня начинается прямая по готовке подготовке ночью, утром, днем и вечером завтра..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20965
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 00:14
#9170
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Цитата:
drakon:
Марик, это у тебя?..

Да, у меня, пока начали покупать воду..
Фильтра еще не купили..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20965
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 00:26
#9171
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Сегодня тестируем Молдавию..
Написано по крайней мере вино, а не винный напиток..

photo hosting
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20965
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 00:30
#9172
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На завтра, гусь с мясом коровины, на бежбар..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20965
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 00:37
#9173
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Вроде ниче, но брать больше не будем..
Как то отличается от того же газированного Мартини..



Но в принципе и цена в два раза дешевле..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20965
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 01:12
#9174
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Не спим, в предновогоднюю ночь , в последнюю ночь, грех спать..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20965
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 02:56
#9175
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Ну и золотые слова..

- Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет вкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага. В борьбе появляется нация, - заявил Залужный.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 11:23
#9176
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Цитата:
111:
и золотые слова..

Скажу в крайний раз на эту тему:
Ты слышал поговорку: "Двое дерутся, третий не машай."
Ну высказал ты свое видение раз,два, достаточно. Чего ты за уши везде это тянешь? Чего ты не угомонишься то никак?!
Я пониманию, что это троллинг. Но и тут ты уже края не теряй.

[Исправлено: Домовенок, 31.12.2022 - 13:01]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11857
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 11:31
#9177
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Цитата:
Горожанин_kst:
Схема стара как мир. Марикджан страхуется) если победит добро и мир, то всем будет хорошо и не кого не тронут. А если победят нацики, то он сможет им показать как он переживал за них в тылу. Только он ошибается, нацики пожирают всех , как тараканы в банке. И не будет счастье не кому. Нам то простым людям которые за мир будет проще умирать.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
971
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 12:06
#9178
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Цитата:
Vit:
Только он ошибается, нацики пожирают всех , как тараканы в банке. И не будет счастье не кому. Нам то простым людям которые за мир будет проще умирать.

А как же Русский добровольческий корпус-подразделение из российских добровольцев, воюющих за Украину?

РДК заявляют, что «Путин и его приспешники уничтожают русских как этнос»
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3634
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 12:47
#9179
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Цитата:
Vit:
Схема стара как мир. Марикджан страхуется) если победит добро и мир, то всем будет хорошо и не кого не тронут.


Виталий, ниже по ссылке сюжет выступления И.Стрелкова. Он отмечает, якобы мол Казахстан не хочет помогать нам РФ обходить санкции. Так, если будем помогать обходить санкции, тогда сами под вторичные попадём. При этом, импорт через Казахстан отдельных товаров увеличился в разы. Все перемещения товаров контролируются лидерами мирового сообщества. Также отмечает, якобы русофобия увеличилась. В чём выражается русофобия? Что закрываются школы, детские сады на русском языке или не владеющих государственным языком граждан увольняют с работы и.т.д.

Недавно Горожанин КСТ спрашивал, кто на вас хочет напасть? И.Стрелков прогнозирует, что возможно 2023 году будут столкновения на границе РОссии и РК, при этом отмечает, что Казахстан не нападёт, тогда кто нападёт?

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 31.12.2022 - 12:48]

[Исправлено: Kairat stayer, 31.12.2022 - 12:49]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3634
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.12.22 - 12:55
#9180
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Цитата:
Горожанин_kst:
Скажу в крайний раз на эту тему: Ты слышал поговорку: "Двое дерутся, третий не машай." Ну высказал ты свое видение раз,два, достаточно. Чего ты за уши везде это тянешь? Чего ты не угомонишься то никак?! Я пониманию, что это троллинг. Но и тут ты уже края не теряй


Вы на различные высказывания реагируете болезненно, пять лет тому в 2017 году, назад Хохол вам говорил, цитирую:

Хохол: В смысле ? Сидеть и говорить что всё по барабану , это мерзость ? И надо постоянно искать везде врагов и недругов , высказываний разного рода деятелей и представителей и жить в состоянии войны ? Эдак ты батенька и болячку скверную можешь получить живя в постоянном расстройстве . Кто конкретно тебе жить и работать то не даёт , что живя мирно и беззаботно ты ещё ищешь на свою ж..у , извини , на свою пятую точку приключений . Пусть на верху говорят чё хотят , в этом беда не большая . Беда будет когда все поведутся на эти разговоры , а это уже зависит от каждого из нас . Ты например повёлся .

Форумчане высказывают свои мнения, в том числе и Марик.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Домовенок, 31.12.2022 - 13:02]
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