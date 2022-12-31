- Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет вкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага. В борьбе появляется нация, - заявил Залужный.
Скажу в крайний раз на эту тему: Ты слышал поговорку: "Двое дерутся, третий не машай." Ну высказал ты свое видение раз,два, достаточно. Чего ты за уши везде это тянешь? Чего ты не угомонишься то никак?! Я пониманию, что это троллинг. Но и тут ты уже края не теряй.
Схема стара как мир. Марикджан страхуется) если победит добро и мир, то всем будет хорошо и не кого не тронут. А если победят нацики, то он сможет им показать как он переживал за них в тылу. Только он ошибается, нацики пожирают всех , как тараканы в банке. И не будет счастье не кому. Нам то простым людям которые за мир будет проще умирать.
Vit: Схема стара как мир. Марикджан страхуется) если победит добро и мир, то всем будет хорошо и не кого не тронут.
Виталий, ниже по ссылке сюжет выступления И.Стрелкова. Он отмечает, якобы мол Казахстан не хочет помогать нам РФ обходить санкции. Так, если будем помогать обходить санкции, тогда сами под вторичные попадём. При этом, импорт через Казахстан отдельных товаров увеличился в разы. Все перемещения товаров контролируются лидерами мирового сообщества. Также отмечает, якобы русофобия увеличилась. В чём выражается русофобия? Что закрываются школы, детские сады на русском языке или не владеющих государственным языком граждан увольняют с работы и.т.д.
Недавно Горожанин КСТ спрашивал, кто на вас хочет напасть? И.Стрелков прогнозирует, что возможно 2023 году будут столкновения на границе РОссии и РК, при этом отмечает, что Казахстан не нападёт, тогда кто нападёт?
Горожанин_kst: Скажу в крайний раз на эту тему: Ты слышал поговорку: "Двое дерутся, третий не машай." Ну высказал ты свое видение раз,два, достаточно. Чего ты за уши везде это тянешь? Чего ты не угомонишься то никак?! Я пониманию, что это троллинг. Но и тут ты уже края не теряй
Вы на различные высказывания реагируете болезненно, пять лет тому в 2017 году, назад Хохол вам говорил, цитирую:
Хохол: В смысле ? Сидеть и говорить что всё по барабану , это мерзость ? И надо постоянно искать везде врагов и недругов , высказываний разного рода деятелей и представителей и жить в состоянии войны ? Эдак ты батенька и болячку скверную можешь получить живя в постоянном расстройстве . Кто конкретно тебе жить и работать то не даёт , что живя мирно и беззаботно ты ещё ищешь на свою ж..у , извини , на свою пятую точку приключений . Пусть на верху говорят чё хотят , в этом беда не большая . Беда будет когда все поведутся на эти разговоры , а это уже зависит от каждого из нас . Ты например повёлся .
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