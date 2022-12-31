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≡ В мечети "Марал Ишан" вновь встречают прихожан для богослужения в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45859
В мечети "Марал Ишан" вновь встречают прихожан для богослужения в Костанае
Отправлено: 31.12.22 - 02:38
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В 2016 году, когда в Костанае открыли мечеть им. Аймағанбет қажы Спанұлы по ул. Маяковского, это здание закрыли. Почти два года оно было невостребованным, не могли решить его дальнейшую судьбу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20965
Re: В мечети "Марал Ишан" вновь встречают прихожан для...
Отправлено: 31.12.22 - 02:38
#1
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Хм..
При всем Уважении..
Но как то их динамики очень громконаправленны на дом Аль Фараби 45..
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