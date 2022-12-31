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В 2016 году, когда в Костанае открыли мечеть им. Аймағанбет қажы Спанұлы по ул. Маяковского, это здание закрыли. Почти два года оно было невостребованным, не могли решить его дальнейшую судьбу.