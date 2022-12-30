Отправлено: - 00:45

Добринцофф:

Речь идёт о мошенниках,которые по телефону разводят,если один лошара повёлся ,то второй не даст вывести деньги со счёта.

Эл-починно:

Зачем уведомлять "вторую руку", когда можно так же владельцу счёта, так же через приложение сообщить, а он сам уже и решит, пропустить или заблокировать операцию. Что знают двое - знает третий. Ей богу бред.

[Исправлено: Эл-починно, 31.12.2022 - 01:10]

Цитата:Этот случай тоже отмечен.Цитата:А главное, как определит "вторая рука" повёлся ли первый или просто диван себе онлайн заказал? Который (диван) первый в итоге может не получить, потому что платёж "вторая рука" заблокировала?