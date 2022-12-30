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≡ "Вторая рука" против мошенников - Защиту от нежелательных банковских операций тестируют в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45858
"Вторая рука" против мошенников - Защиту от нежелательных банковских операций тестируют в Казахстане
Отправлено: 30.12.22 - 19:19
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Защитить пожилых и лиц с инвалидностью от мошенничества предлагают в Агенстве РК по регулированию и развитию финансового рынка с помощью сервиса «вторая рука». Проект запустили в пилотном режиме.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9107
Re: "Вторая рука" против мошенников - Защиту от...
Отправлено: 30.12.22 - 19:19
#1
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Цитата:
Защитить пенсионеров и инвалидов от телефонных и интернет-мошенников

Источник:

С пенсионерами ещё можно понять,в силу своего возраста и доверчивости они могут стать лёгкой добычей для мошенников,а вот причём тут инвалиды?
Если у человека есть какой то физический недостаток,то это вовсе не означает ,что у него нет головы на плечах.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3500
Re: "Вторая рука" против мошенников - Защиту от...
Отправлено: 30.12.22 - 20:23
#2
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Цитата:
Добринцофф:
причём тут инвалиды


Цитата://Проблема - в самих людях,// - Её Величество - ЖАДНОСТЬ.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1194
Re: "Вторая рука" против мошенников - Защиту от...
Отправлено: 30.12.22 - 21:02
#3
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Ну и к чему весь этот бред? Если украли карту с пинкодом, то только блокирование карты в банке поможет. Причём, чем раньше, тем лучше. После блокировки карты уже банк будет отвечать, за проведённые операции. Зачем уведомлять "вторую руку", когда можно так же владельцу счёта, так же через приложение сообщить, а он сам уже и решит, пропустить или заблокировать операцию. Что знают двое - знает третий. Ей богу бред.
//- Банк также следит за подозрительными действиями самого помощника, - добавил Акимаев. - Если там посчитают, что доверенное лицо может потенциально навредить клиенту, то банк должен уведомить его, что помощник делает не те действия...// -
как, теперь ещё и за "второй рукой" следить придётся? :lol:
Как они это себе представляют, если они за "первой рукой" уследить не могут?
Пусть лучше с наивными и доверчивыми борются, те что сами выдают свои данные. Тем более, что может быть даже преднамеренно - в доле. Вроде как бы при заключении договора всё объясняется и подписывается.
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