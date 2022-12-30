Отправлено: - 21:02

Ну и к чему весь этот бред? Если украли карту с пинкодом, то только блокирование карты в банке поможет. Причём, чем раньше, тем лучше. После блокировки карты уже банк будет отвечать, за проведённые операции. Зачем уведомлять "вторую руку", когда можно так же владельцу счёта, так же через приложение сообщить, а он сам уже и решит, пропустить или заблокировать операцию. Что знают двое - знает третий. Ей богу бред.//- Банк также следит за подозрительными действиями самого помощника, - добавил Акимаев. - Если там посчитают, что доверенное лицо может потенциально навредить клиенту, то банк должен уведомить его, что помощник делает не те действия...// -как, теперь ещё и за "второй рукой" следить придётся?Как они это себе представляют, если они за "первой рукой" уследить не могут?Пусть лучше с наивными и доверчивыми борются, те что сами выдают свои данные. Тем более, что может быть даже преднамеренно - в доле. Вроде как бы при заключении договора всё объясняется и подписывается.