В отличие от 2020-21 гг., когда в мире бушевал коронавирус, в 2022-м жители Костаная и власти города активно взялись за создание праздничного настроения: строили горки, лабиринты и снежные фигуры, украшали фасады зданий иллюминацией. Жильцы пяти дворов поделились с «НГ» фото и видео своей «зимней сказки». Как позже оказалось, трое из них стали победителями конкурса, объявленного городским акиматом. Что заставляет горожан объединяться с соседями и делать самим себе праздник? Читать статью
ACROS: Мне кажеться, у Юджина двор украшен лучше и горка по сравнению с горками других дворов качественней сделана, более профессиональней.
Не Вам одному... 99% комментариев людей в инстаграм под видео двора солидарны. Да и встреченные знакомые, все спрашивают: как так? После награждения я понял одно... Мы не ОСИ, которых надо было поддержать... Вот, мол, люди приняли реформу, создали своё оси, объединились и сделали... А как сделали- это не важно! Да, есть то, сё... Но это, извините, Простоквашино... Давайте ёлку наряжать, только у нас игрушек нету! Вынесли что смогли и навешали. Похвально, я тоже за такую дружбу! Да, хотел спросить Павлову, а что мешало делать, когда они были в Сениме? Им кто руки связывал, выходить и украшать? Мне, например, никто. Для всех на будущее. Еще немаловажно было встретить комиссию... менталитет наверное такой, вывалить во двор и стар и мал и расстилаться, кто что делал. Не знаю правда кто в нее входил, кроме Есергепова не узнал никого, но и он заявил, что в жкх не работает.
По идее, в конкурсе, комиссия должна быть с оценочным листом и выставлять баллы. В этот раз некоторые были с бычками в руках, как-будто вышли перекурить и заодно красоту посмотреть. Да я встречал с дочкой, лопатой и лейкой... потому что после метели надо было почистить и подлить горку...еще и с претензией к АБЗ+, которые завалили молодые деревья снегом. И несмотря на то, что некоторые в комиссии посчитали, что мол, что одного то награждать, когда там много жителей.... На самом деле и у нас помощь есть, которую комиссии не афиширую... и финансово, и горку помогали несколько человек, и игрушки есть ручной работы, и наряжали с детьми. Но ведь и по условиям конкурса не было оценки количества вовлеченных и тем более форма управления. Нужно смотреть на результат, а он у нас куда атмосферней. И 30 гирлянд, подобранных по цветам и подключенных тоже на морозе так, что всё работает, а не просто купленных, как заявила А.Дощанова. И горка сделанная одной лопатой,с вылепленными вручную бортиками из каши снега с водой,а не просто кучи не вывезенного снега. И новогодние фигуры из фанеры... но намного лет, а не сиюминутные из снега, превращающиеся в уродцев за неделю от солнца, но отнимающие много времени и сил. Да и не важны для меня были призы, мне триммер бензиновый не нужен, потому что есть свой, которым кошу траву в палисаднике. Ну в общем хотели провести конкурс, похвально, а получилось как всегда.
yudjin: Да и не важны для меня были призы, мне триммер бензиновый не нужен, потому что есть свой, которым кошу траву в палисаднике.
Не оправдывайся, я, впрочем и многие, почти все, гордились бы и ставили себя в пример, потому что удостоились награды самого акима области или города.. И этот пример достоин подражания, ибо кто, если не мы...
Горка классная- что тут и говорить: с боковыми ступеньками и рёбрами безопасности на самой скатной дорожке и самое главное: - символы Нового Года- ёлки - у вас зелёные и добротно-хорошо украшенные, не то что с этими одноразовыми перчатками( не в обиду жильцам того дома, но не считаю что это креативно - скорее бедно и безвкусно: всё таки на дворе не нищие 90-е годы и есть выбор в магазинах). Если провести голосование среди нас, участников форума "НГ", то думаю первое место у вас - двор просто выглядит шикарно и богато украшенным, особенно ночью.
yudjin: Мы не ОСИ, которых надо было поддержать...
Евгений, конечно вы правы, такую не очень привлекательную идею как ОСИ,для акимата очень было важно поддержать, простите за тавтологию. Но вообще и Вы молодец, даже уже десятикратно, но и те кто приобщился к созданию праздничной атмосферы, даже невзирая на всю политику, тоже большие молодцы. Кстати ведь ОСИ у нас не 2-3 штуки по городу, а уже поболее, но не все приняли участие в конкурсе.
Чё то вот подумал,а может переехать к Юджину в 9мкр дом номер 13,летом цветочки,зимой горка и гирлянды ,красота,но не тут то было,во всё доме не продаётся ни одна квартира. Ближайшая двушка только в доме номер 14,за 20млн,в принципе недорого,щас в ЗТБ по 20млн умудряются просить. Интересно если я приду с 14 дома на горку меня пропустят?
Добринцофф: но не тут то было,во всё доме не продаётся ни одна квартира.
Там продаются две квартиры, судя по объявлениям. В 14м доме 6 заявок, сколько повторяющихся не смотрел. Если двушки, то пока нет, год назад там смотрел, было тоже две двушки Просят в 13м доме 352 и 360 тысяч за квадрат.
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