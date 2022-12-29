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≡ «Боролись за идею и счастье для детей»
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45858
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 10:59
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В отличие от 2020-21 гг., когда в мире бушевал коронавирус, в 2022-м жители Костаная и власти города активно взялись за создание праздничного настроения: строили горки, лабиринты и снежные фигуры, украшали фасады зданий иллюминацией. Жильцы пяти дворов поделились с «НГ» фото и видео своей «зимней сказки». Как позже оказалось, трое из них стали победителями конкурса, объявленного городским акиматом. Что заставляет горожан объединяться с соседями и делать самим себе праздник?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3500
Re: «Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 10:59
#1
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Мне кажеться, у Юджина двор украшен лучше и горка по сравнению с горками других дворов качественней сделана, более профессиональней.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20936
Re: «Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 11:19
#2
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Это скоро будет целый бизнес, строить горки и фигуры..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20936
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 11:45
#3
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А когда уида переименовали в уиджина?
Я бы на его месте создал небольшую кампанию профессионалов новогодников..
Хотя может оно ему и не надо..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18560
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 13:00
#4
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местные понторезы отдыхвют.
украшать двор, не языком трепать.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8928
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 13:59
#5
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Цитата:
ACROS:
Мне кажеться, у Юджина двор украшен лучше и горка по сравнению с горками других дворов качественней сделана, более профессиональней.

Не Вам одному... 99% комментариев людей в инстаграм под видео двора солидарны. Да и встреченные знакомые, все спрашивают: как так?
После награждения я понял одно... Мы не ОСИ, которых надо было поддержать... Вот, мол, люди приняли реформу, создали своё оси, объединились и сделали... А как сделали- это не важно!
Да, есть то, сё... Но это, извините, Простоквашино... Давайте ёлку наряжать, только у нас игрушек нету! Вынесли что смогли и навешали. Похвально, я тоже за такую дружбу!
Да, хотел спросить Павлову, а что мешало делать, когда они были в Сениме? Им кто руки связывал, выходить и украшать?
Мне, например, никто.
Для всех на будущее. Еще немаловажно было встретить комиссию... менталитет наверное такой, вывалить во двор и стар и мал и расстилаться, кто что делал. Не знаю правда кто в нее входил, кроме Есергепова не узнал никого, но и он заявил, что в жкх не работает.

По идее, в конкурсе, комиссия должна быть с оценочным листом и выставлять баллы. В этот раз некоторые были с бычками в руках, как-будто вышли перекурить и заодно красоту посмотреть.
Да я встречал с дочкой, лопатой и лейкой... потому что после метели надо было почистить и подлить горку...еще и с претензией к АБЗ+, которые завалили молодые деревья снегом.
И несмотря на то, что некоторые в комиссии посчитали, что мол, что одного то награждать, когда там много жителей....
На самом деле и у нас помощь есть, которую комиссии не афиширую... и финансово, и горку помогали несколько человек, и игрушки есть ручной работы, и наряжали с детьми. Но ведь и по условиям конкурса не было оценки количества вовлеченных и тем более форма управления.
Нужно смотреть на результат, а он у нас куда атмосферней. И 30 гирлянд, подобранных по цветам и подключенных тоже на морозе так, что всё работает, а не просто купленных, как заявила А.Дощанова.
И горка сделанная одной лопатой,с вылепленными вручную бортиками из каши снега с водой,а не просто кучи не вывезенного снега. И новогодние фигуры из фанеры... но намного лет, а не сиюминутные из снега, превращающиеся в уродцев за неделю от солнца, но отнимающие много времени и сил.
Да и не важны для меня были призы, мне триммер бензиновый не нужен, потому что есть свой, которым кошу траву в палисаднике.
Ну в общем хотели провести конкурс, похвально, а получилось как всегда.

[Исправлено: yudjin, 30.12.2022 - 09:12]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8928
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 14:02
#6
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Для представления, размещу несколько снимков









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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
380
Re: «Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 14:30
#7
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Цитата:
111:
Я бы на его месте создал небольшую кампанию профессионалов новогодников..


А что, фото своей горки выложить здесь слабо? Покажи свои таланты или только языком трепать здесь горазд и чуть что, сразу в кусты.

А yudjin-у респект. И голова в порядке и руки откуда надо растут. Вот кого бы в городские руководители, но.. Разрезом глаз не вышел.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20936
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 14:44
#8
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Цитата:
yudjin:

Красотища, и огромный труд..
Мне даже кажется, что Майлина 67 проигрывает тебе..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20936
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 16:53
#9
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Цитата:
yudjin:
Да и не важны для меня были призы, мне триммер бензиновый не нужен, потому что есть свой, которым кошу траву в палисаднике.

Не оправдывайся, я, впрочем и многие, почти все, гордились бы и ставили себя в пример, потому что удостоились награды самого акима области или города..
И этот пример достоин подражания, ибо кто, если не мы...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3500
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 18:20
#10
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Цитата:
yudjin:
горка


Горка классная- что тут и говорить: с боковыми ступеньками и рёбрами безопасности на самой скатной дорожке и самое главное: - символы Нового Года- ёлки - у вас зелёные и добротно-хорошо украшенные, не то что с этими одноразовыми перчатками( не в обиду жильцам того дома, но не считаю что это креативно - скорее бедно и безвкусно: всё таки на дворе не нищие 90-е годы и есть выбор в магазинах).
Если провести голосование среди нас, участников форума "НГ", то думаю первое место у вас - двор просто выглядит шикарно и богато украшенным, особенно ночью.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4869
Re: «Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 30.12.22 - 11:06
#11
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Жень, ты реально - молодец!!!!
Заслуженное 1 место!!!Это даже не обсуждается!!!
А местных "судей - оценщиков" - на мыло!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1034
Re: «Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 30.12.22 - 19:22
#12
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Цитата:
yudjin:
Мы не ОСИ, которых надо было поддержать...

Евгений, конечно вы правы, такую не очень привлекательную идею как ОСИ,для акимата очень было важно поддержать, простите за тавтологию. Но вообще и Вы молодец, даже уже десятикратно, но и те кто приобщился к созданию праздничной атмосферы, даже невзирая на всю политику, тоже большие молодцы. Кстати ведь ОСИ у нас не 2-3 штуки по городу, а уже поболее, но не все приняли участие в конкурсе.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9107
Re: «Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 30.12.22 - 19:33
#13
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Чё то вот подумал,а может переехать к Юджину в 9мкр дом номер 13,летом цветочки,зимой горка и гирлянды ,красота,но не тут то было,во всё доме не продаётся ни одна квартира.

Ближайшая двушка только в доме номер 14,за 20млн,в принципе недорого,щас в ЗТБ по 20млн умудряются просить.
Интересно если я приду с 14 дома на горку меня пропустят?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20936
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 30.12.22 - 19:44
#14
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Цитата:
Добринцофф:
но не тут то было,во всё доме не продаётся ни одна квартира.

Там продаются две квартиры, судя по объявлениям.
В 14м доме 6 заявок, сколько повторяющихся не смотрел.
Если двушки, то пока нет, год назад там смотрел, было тоже две двушки
Просят в 13м доме 352 и 360 тысяч за квадрат.

[Исправлено: 111, 30.12.2022 - 19:48]
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