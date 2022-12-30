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≡ Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45858
Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
Отправлено: 30.12.22 - 13:43
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Аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ провел отчетную встречу с населением города. Зал был почти полностью забит людьми, но вопросы почти не задавали. Большую же часть времени акима о проблемах города расспрашивали журналисты.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3500
Re: Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким...
Отправлено: 30.12.22 - 13:43
#1
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28 декабря- это третий день недели, то есть среда, но никак не понедельник, так вроде ??
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1500
Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
Отправлено: 30.12.22 - 13:52
#2
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Исправил. Спасибо
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1034
Re: Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким...
Отправлено: 30.12.22 - 15:09
#3
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Рудничане, вы чем кормите своего акима? у нас он не такой справный, надо исправить
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3500
Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
Отправлено: 30.12.22 - 17:32
#4
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Цитата:
saba:
надо исправить


Цитата:
saba:
чем кормите своего акима?


Власть наша, конечно, никудышная: и погрязла в коррупции и рукожопая, и некомпетентная, и не авторитетная, и не умеет разговаривать с народом и многое чего отрицательного, но если у человека такая конституция и генное предрасположение к полноте, наверное как то толерантней и аккуратней надо высказывать такие "перлы" - у вас, как я понял, всё таки приличный возраст и опыт работы в областном акимате.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
981
Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
Отправлено: 30.12.22 - 18:35
#5
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о, Акроса задели...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1034
Re: Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким...
Отправлено: 30.12.22 - 18:53
#6
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Цитата:
ACROS:
"перлы

Если как то задел извините, перед акимом Рудного тоже извиняюсь.
Просто у меня уже ассоциация неприятная, и почему то возьми каждого второго занимающего должность у них обязательно такая конституция.Смотрел сайт "Обожаю" с акимом Ауеликольского района там аким беговой и легко согласился на прогулку с корреспондентом, а вот многие наши акимы не могут из за конституции. Где то по моему в Казмунай, сотрудников в обязательном порядке заставляют ходить в фитнесс зал.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3500
Re: Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким...
Отправлено: 30.12.22 - 19:01
#7
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Цитата:
electro:
Акроса задели...


Лично меня, нет это не задело: - мне этот аким до одного места.
Просто, существуют определённые правила поведения в публичных местах ( думаю что интернет-площадка "НГ" - публично-общественное место), так сказать ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА, правила ведения дисскусии и диспута; виртуальное появление в интернет-пространстве не даёт никому повода оскорблять и унижать человека, в том числе и по физическому состоянию телосложения, тем более человеку в возрасте и с большим жизненным опытом.
Не моё дело кого то и чему то лечить, и морализировать, но не будем опускаться до плинтуса и подавать плохой пример молодёжи.
Я иногда при непонятках, говорю своим коллегам: - мы живём в одной области и ВСЁ друг про друга знаем, и может случиться что однажды я вам не подам руки.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1667
Re: Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким...
Отправлено: 30.12.22 - 19:37
#8
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Цитата:
saba:

Аким Рудного Куандык Испергенов, который сам является мастером спорта, обладателем черного пояса по карате, обращаясь к собравшимся в зале, подчеркнул, что в Рудном он - не чужой. Будучи студентом РИИ, он пять лет тренировался в городе горняков и выступал за Рудный и нашу область на соревнованиях различного уровня. Аким является чемпионом РК и призером Чемпионата Мира 1994 года в США.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1034
Re: Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким...
Отправлено: 30.12.22 - 19:41
#9
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Цитата:
КГСПС:
Аким Рудного Куандык Испергенов,

Ещё раз прошу прощения, беру свои слова обратно. Я не очень удачно пошутил
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20936
Re: Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким...
Отправлено: 30.12.22 - 20:02
#10
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Главная проблема там, это конечно смешные цены на жилье.
Отсюда и строительство новых домов не идет..
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