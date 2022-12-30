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Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45858
Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
Отправлено: 30.12.22 - 13:43
Аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ провел отчетную встречу с населением города. Зал был почти полностью забит людьми, но вопросы почти не задавали. Большую же часть времени акима о проблемах города расспрашивали журналисты.
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Re: Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким...
Отправлено: 30.12.22 - 13:43
28 декабря- это третий день недели, то есть среда, но никак не понедельник, так вроде ??
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1500
Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
Отправлено: 30.12.22 - 13:52
Исправил. Спасибо
Re: Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким...
Отправлено: 30.12.22 - 15:09
Рудничане, вы чем кормите своего акима? у нас он не такой справный, надо исправить
Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
Отправлено: 30.12.22 - 17:32
Цитата:
Цитата:
Власть наша, конечно, никудышная: и погрязла в коррупции и рукожопая, и некомпетентная, и не авторитетная, и не умеет разговаривать с народом и многое чего отрицательного, но если у человека такая конституция и генное предрасположение к полноте, наверное как то толерантней и аккуратней надо высказывать такие "перлы" - у вас, как я понял, всё таки приличный возраст и опыт работы в областном акимате.
saba:
надо исправить
надо исправить
Цитата:
saba:
чем кормите своего акима?
чем кормите своего акима?
Власть наша, конечно, никудышная: и погрязла в коррупции и рукожопая, и некомпетентная, и не авторитетная, и не умеет разговаривать с народом и многое чего отрицательного, но если у человека такая конституция и генное предрасположение к полноте, наверное как то толерантней и аккуратней надо высказывать такие "перлы" - у вас, как я понял, всё таки приличный возраст и опыт работы в областном акимате.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 981
Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
Отправлено: 30.12.22 - 18:35
о, Акроса задели...
Re: Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким...
Отправлено: 30.12.22 - 18:53
Цитата:
Если как то задел извините, перед акимом Рудного тоже извиняюсь.
Просто у меня уже ассоциация неприятная, и почему то возьми каждого второго занимающего должность у них обязательно такая конституция.Смотрел сайт "Обожаю" с акимом Ауеликольского района там аким беговой и легко согласился на прогулку с корреспондентом, а вот многие наши акимы не могут из за конституции. Где то по моему в Казмунай, сотрудников в обязательном порядке заставляют ходить в фитнесс зал.
ACROS:
"перлы
"перлы
Если как то задел извините, перед акимом Рудного тоже извиняюсь.
Просто у меня уже ассоциация неприятная, и почему то возьми каждого второго занимающего должность у них обязательно такая конституция.Смотрел сайт "Обожаю" с акимом Ауеликольского района там аким беговой и легко согласился на прогулку с корреспондентом, а вот многие наши акимы не могут из за конституции. Где то по моему в Казмунай, сотрудников в обязательном порядке заставляют ходить в фитнесс зал.
Re: Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким...
Отправлено: 30.12.22 - 19:01
Цитата:
Лично меня, нет это не задело: - мне этот аким до одного места.
Просто, существуют определённые правила поведения в публичных местах ( думаю что интернет-площадка "НГ" - публично-общественное место), так сказать ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА, правила ведения дисскусии и диспута; виртуальное появление в интернет-пространстве не даёт никому повода оскорблять и унижать человека, в том числе и по физическому состоянию телосложения, тем более человеку в возрасте и с большим жизненным опытом.
Не моё дело кого то и чему то лечить, и морализировать, но не будем опускаться до плинтуса и подавать плохой пример молодёжи.
Я иногда при непонятках, говорю своим коллегам: - мы живём в одной области и ВСЁ друг про друга знаем, и может случиться что однажды я вам не подам руки.
electro:
Акроса задели...
Акроса задели...
Лично меня, нет это не задело: - мне этот аким до одного места.
Просто, существуют определённые правила поведения в публичных местах ( думаю что интернет-площадка "НГ" - публично-общественное место), так сказать ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА, правила ведения дисскусии и диспута; виртуальное появление в интернет-пространстве не даёт никому повода оскорблять и унижать человека, в том числе и по физическому состоянию телосложения, тем более человеку в возрасте и с большим жизненным опытом.
Не моё дело кого то и чему то лечить, и морализировать, но не будем опускаться до плинтуса и подавать плохой пример молодёжи.
Я иногда при непонятках, говорю своим коллегам: - мы живём в одной области и ВСЁ друг про друга знаем, и может случиться что однажды я вам не подам руки.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1667
Re: Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким...
Отправлено: 30.12.22 - 19:37
Цитата:
Аким Рудного Куандык Испергенов, который сам является мастером спорта, обладателем черного пояса по карате, обращаясь к собравшимся в зале, подчеркнул, что в Рудном он - не чужой. Будучи студентом РИИ, он пять лет тренировался в городе горняков и выступал за Рудный и нашу область на соревнованиях различного уровня. Аким является чемпионом РК и призером Чемпионата Мира 1994 года в США.
saba:
Аким Рудного Куандык Испергенов, который сам является мастером спорта, обладателем черного пояса по карате, обращаясь к собравшимся в зале, подчеркнул, что в Рудном он - не чужой. Будучи студентом РИИ, он пять лет тренировался в городе горняков и выступал за Рудный и нашу область на соревнованиях различного уровня. Аким является чемпионом РК и призером Чемпионата Мира 1994 года в США.
Re: Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким...
Отправлено: 30.12.22 - 19:41
Цитата:
Ещё раз прошу прощения, беру свои слова обратно. Я не очень удачно пошутил
КГСПС:
Аким Рудного Куандык Испергенов,
Аким Рудного Куандык Испергенов,
Ещё раз прошу прощения, беру свои слова обратно. Я не очень удачно пошутил
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20936
Re: Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким...
Отправлено: 30.12.22 - 20:02
Главная проблема там, это конечно смешные цены на жилье.
Отсюда и строительство новых домов не идет..
Отсюда и строительство новых домов не идет..
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