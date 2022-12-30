Отправлено: - 19:01

electro:

Акроса задели...

Цитата:Лично меня, нет это не задело: - мне этот аким до одного места.Просто, существуют определённые правила поведения в публичных местах ( думаю что интернет-площадка "НГ" - публично-общественное место), так сказать ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА, правила ведения дисскусии и диспута; виртуальное появление в интернет-пространстве не даёт никому повода оскорблять и унижать человека, в том числе и по физическому состоянию телосложения, тем более человеку в возрасте и с большим жизненным опытом.Не моё дело кого то и чему то лечить, и морализировать, но не будем опускаться до плинтуса и подавать плохой пример молодёжи.Я иногда при непонятках, говорю своим коллегам: - мы живём в одной области и ВСЁ друг про друга знаем, и может случиться что однажды я вам не подам руки.