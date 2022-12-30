Похоронили спустя 9 дней - Могильный бизнес в Житикаре вне конкуренции
Отправлено: 30.12.22 - 16:23
В течение девяти дней инициативная группа не могла похоронить ветерана-афганца Евгения Чупахина. У мужчины нет родных и близких, поэтому соседи решили провести его в последний путь. Но решение мирских вопросов в сервисной компании затянулось. Читать новость
И почему соседи сами не выкопали ему могилу и не похоронили? Как у нашего родича брата жены тоже, в деревне столько друзей, много соседей, которые с ним дружили, бухали вместе, а вот хоронить отказались. Сказали нам чтоб мы костанайскую фирму наняли все включено. Но бухать на поминки собралось человек 80.. Считаю это грехом со стороны таких вот друзей и соседей, которые пошли на поминки ради социальных сетей и для того, чтобы побухать.. 4 ящика водки им я набрал, выжрали все.. Такие вот теперь соседи и друзья..
Раньше помню в деревнях хоронили свои же, белые повязки им одеваешь, платишь им денег от души,.. Сейчас просишь, ну откопайте закопайте, заплатим, нет говорят, есть специальные фирмы все включено.. Ну тогда если там все включено, зачем вам поминки и нажираться там от души на халяву? Не приходите, у нас ведь все включено, откопала фирма, закопала, уехала. Все.. Никаких поминок для халявщиков..
Я свою уборщицу хоронил, правда очень давно. Нанял ребятишек из интерната, заплатил чтобы уже вырытую яму расшевелить иначе земля после осенних дождей взялась единым комом. Закопали, на могилу ездили семь человек и четверо моих работников, приезжаем в кафе, а там тридцать рыл сидят нас ждут. Муж у покойной оплатил на пятнадцать персон, остальные ушли несолоно хлебавши
сайлау курманов: . Закопали, на могилу ездили семь человек и четверо моих работников, приезжаем в кафе, а там тридцать рыл сидят нас ждут
Ну тогда если там все включено, зачем вам поминки и нажираться там от души на халяву?
.....ну если вы не в курсе поминки это не день рождения или свадьба и на их не приглашают а люди сами приходят,и когда люди приходят помянуть человека это очень хорошо не имея значения пьющие это люди или нет.Я так понимаю стало жалко тарелки супа и стакан кампота.Да и алкоголем не поминают для вашего свединия где в какой религии сказано алкоголем поминать.Пажалуйста ссылачку предаставьте если такова имеется.А если они нажрались то это ваша вина они ведь себе неналивали это вы этих людей напоили, алкоголь ваш а глотки поминающих и не надо здесь скулить нажрались.
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