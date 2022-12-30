Отправлено: - 19:21

сайлау курманов:

. Закопали, на могилу ездили семь человек и четверо моих работников, приезжаем в кафе, а там тридцать рыл сидят нас ждут

Цитата:Ну тогда если там все включено, зачем вам поминки и нажираться там от души на халяву?.....ну если вы не в курсе поминки это не день рождения или свадьба и на их не приглашают а люди сами приходят,и когда люди приходят помянуть человека это очень хорошо не имея значения пьющие это люди или нет.Я так понимаю стало жалко тарелки супа и стакан кампота.Да и алкоголем не поминают для вашего свединия где в какой религии сказано алкоголем поминать.Пажалуйста ссылачку предаставьте если такова имеется.А если они нажрались то это ваша вина они ведь себе неналивали это вы этих людей напоили, алкоголь ваш а глотки поминающих и не надо здесь скулить нажрались.