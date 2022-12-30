Отправлено: - 17:46

alex_60:

где ветер подует, президент кз тут как тут

Цитата:Месси, Мбаппе, Неймар, Зидан, Роналду, Моуриньо, Левандовски, семья Мародоны, и многие поклонники Пеле, в том числе и Президент Казахстана, выразили соболезнования: - и что они- тоже почувствовали дуновение ветра - это же элементарное человеческое сочувствие семье; что тут иронического и неприятного вы увидели в действиях Президента ??