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Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
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