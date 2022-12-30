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≡ Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45857
Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
Отправлено: 30.12.22 - 13:43
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Аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ провел отчетную встречу с населением города. Зал был почти полностью забит людьми, но вопросы почти не задавали. Большую же часть времени акима о проблемах города расспрашивали журналисты.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3498
Re: Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким...
Отправлено: 30.12.22 - 13:43
#1
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28 декабря- это третий день недели, то есть среда, но никак не понедельник, так вроде ??
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1500
Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
Отправлено: 30.12.22 - 13:52
#2
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Исправил. Спасибо
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1031
Re: Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким...
Отправлено: 30.12.22 - 15:09
#3
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Рудничане, вы чем кормите своего акима? у нас он не такой справный, надо исправить
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3498
Школа вместо стадиона и реконструкция многоэтажек - Аким Рудного отчитался перед населением. Вопросов к нему было немного
Отправлено: 30.12.22 - 17:32
#4
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Цитата:
saba:
надо исправить


Цитата:
saba:
чем кормите своего акима?


Власть наша, конечно, никудышная: и погрязла в коррупции и рукожопая, и некомпетентная, и не авторитетная, и не умеет разговаривать с народом и многое чего отрицательного, но если у человека такая конституция и генное предрасположение к полноте, наверное как то толерантней и аккуратней надо высказывать такие "перлы" - у вас, как я понял, всё таки приличный возраст и опыт работы в областном акимате.
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