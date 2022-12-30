Отправлено: - 17:32

saba:

надо исправить

saba:

чем кормите своего акима?

Цитата:Цитата:Власть наша, конечно, никудышная: и погрязла в коррупции и рукожопая, и некомпетентная, и не авторитетная, и не умеет разговаривать с народом и многое чего отрицательного, но если у человека такая конституция и генное предрасположение к полноте, наверное как то толерантней и аккуратней надо высказывать такие "перлы" - у вас, как я понял, всё таки приличный возраст и опыт работы в областном акимате.