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≡ Похоронили спустя 9 дней - Могильный бизнес в Житикаре вне конкуренции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45857
Похоронили спустя 9 дней - Могильный бизнес в Житикаре вне конкуренции
Отправлено: 30.12.22 - 16:23
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В течение девяти дней инициативная группа не могла похоронить ветерана-афганца Евгения Чупахина. У мужчины нет родных и близких, поэтому соседи решили провести его в последний путь. Но решение мирских вопросов в сервисной компании затянулось.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20931
Re: Похоронили спустя 9 дней - Могильный бизнес в Житикаре вне...
Отправлено: 30.12.22 - 16:23
#1
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И почему соседи сами не выкопали ему могилу и не похоронили?
Как у нашего родича брата жены тоже, в деревне столько друзей, много соседей, которые с ним дружили, бухали вместе, а вот хоронить отказались.
Сказали нам чтоб мы костанайскую фирму наняли все включено.
Но бухать на поминки собралось человек 80..
Считаю это грехом со стороны таких вот друзей и соседей, которые пошли на поминки ради социальных сетей и для того, чтобы побухать..
4 ящика водки им я набрал, выжрали все..
Такие вот теперь соседи и друзья..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20931
Похоронили спустя 9 дней - Могильный бизнес в Житикаре вне конкуренции
Отправлено: 30.12.22 - 16:33
#2
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Раньше помню в деревнях хоронили свои же, белые повязки им одеваешь, платишь им денег от души,..
Сейчас просишь, ну откопайте закопайте, заплатим, нет говорят, есть специальные фирмы все включено..
Ну тогда если там все включено, зачем вам поминки и нажираться там от души на халяву?
Не приходите, у нас ведь все включено, откопала фирма, закопала, уехала.
Все..
Никаких поминок для халявщиков..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5726
Re: Похоронили спустя 9 дней - Могильный бизнес в Житикаре вне...
Отправлено: 30.12.22 - 17:05
#3
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Я свою уборщицу хоронил, правда очень давно. Нанял ребятишек из интерната, заплатил чтобы уже вырытую яму расшевелить иначе земля после осенних дождей взялась единым комом. Закопали, на могилу ездили семь человек и четверо моих работников, приезжаем в кафе, а там тридцать рыл сидят нас ждут. Муж у покойной оплатил на пятнадцать персон, остальные ушли несолоно хлебавши
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
225
Re: Похоронили спустя 9 дней - Могильный бизнес в Житикаре вне...
Отправлено: 30.12.22 - 17:35
#4
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Место проклятое
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