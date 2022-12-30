Re: Похоронили спустя 9 дней - Могильный бизнес в Житикаре вне...

Отправлено: - 16:23

И почему соседи сами не выкопали ему могилу и не похоронили?

Как у нашего родича брата жены тоже, в деревне столько друзей, много соседей, которые с ним дружили, бухали вместе, а вот хоронить отказались.

Сказали нам чтоб мы костанайскую фирму наняли все включено.

Но бухать на поминки собралось человек 80..

Считаю это грехом со стороны таких вот друзей и соседей, которые пошли на поминки ради социальных сетей и для того, чтобы побухать..

4 ящика водки им я набрал, выжрали все..

Такие вот теперь соседи и друзья..