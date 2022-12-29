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≡ В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что скрывает аким Костанайской области Кумар Аксакалов?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45855
В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что скрывает аким Костанайской области Кумар Аксакалов?
Отправлено: 29.12.22 - 15:16
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Слова Аксакалова наши читатели восприняли по-разному: одни благодарили за хозяйственный подход, другие упрекали в дешевом пиаре. Некоторые пользователи тут же поинтересовались: а где будет жить новый глава региона, выбравший тренд на скромность?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13296
Re: В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что...
Отправлено: 29.12.22 - 18:37
#15
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Молодцы НГ
Ничего не могу сказать
Хорошо
Объективно
До****сь в лучших традициях как надо))

Так понимаю своим демаршем за борьбу с излишествами новый аким подтверждает то что в столице за ним никого нет
Если Архимед спокойно мог тратить на право и налево,на мосты,дороги,дворцы и переходы наравне с Алматой и Туркестаном то сейчас область будет погружаться в обычную явную экономию в которой страна находится уже лет 5 на уровне Петропавловска или Кокшетау
Отсюда и отмена бордюр,фонтанов и газонов,проживания в резиденциях(правда интересно жить он там не будет но платить за неё всервоно надо как платили?)
А дальше экономия на дорогах,на рабочих местах но зато будут стоят небоскребы по всему городу?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13296
Re: В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что...
Отправлено: 29.12.22 - 18:42
#16
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Ельцин став мэром Москвы ещё при СССР начал борьбу с привилегиями
Поселился в обычной высотке
Ездил на автобусе
Отказался от пайка
Жена якобы стояла в очереди как и все
Незнаю на сколько это правда но показательно что так он заработал огромный вагон доверия от москвичей позволивший ему совершить переворот в 91
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1029
Re: В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что...
Отправлено: 29.12.22 - 19:46
#17
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Цитата:
ACROS:
Тургумбаеве,

не было такого акима, был Турсумбаев
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4325
Re: В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что...
Отправлено: 29.12.22 - 19:50
#18
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Будет новый аким жить в резиденции или не будет - что с того?
Ведь ее по-любому содержать надо! Даже если никто жить не будет - всё равно придётся! Она была построена для пребывания президента и пр. на момент прибытия в область. Если приедет президент, неужели вы думаете, что ему найдут квартиру по-суточно или вообще местечко в хостеле?
Я не поклонник нового акима и, тем более, прежнего!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3495
Re: В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что...
Отправлено: 29.12.22 - 19:54
#19
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Цитата:
saba:
был Турсумбаев


Хрен редьки не слаще: - главное, что этот Балташ абсалютно ничего не делал в области, палец об палец не ударил: - только знал что критиковать этого Назарбаева.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1029
Re: В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что...
Отправлено: 29.12.22 - 19:59
#20
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Вот это мне и не нравится, популизм это всегда в угоду самым низменным желаниям толпы, в развитии, это приведёт к Шариковскому:" Взять и всё поделить".
кстати я уже говорил, о том , что один из петропавловских говорил:"Через полгода с тоской вспоминать Архимеда будете".
Другой из Кокшетау, говорил, к вам заезжаешь на машине, как будто в другую страну попал. А ещё в развитие мысли Абайки, вот такое ущербное мышление, такая экономия на всём на радость пролетариата приводит к деградации, будем с водой в аулах , но с маленькими смарт центрами, вместо того , что планировалось. Худо бедно какие то ледовые дворцы , с новым бассейном появились, но зачем это, когда народ страдает в деревнях. Будем одинаково бедные. жить в городе, как в деревне. в конце концов централизованная канализация это тоже излишество. зато принцип социального равенства восторжествует.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1029
Re: В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что...
Отправлено: 29.12.22 - 20:09
#21
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Цитата:
ACROS:
Хрен редьки не слаще: - главное, что этот Балташ абсалютно ничего не делал в области, палец об палец не ударил:

Я работал в областном акимате при Турсумбаеве. Могу много рассказать. что он сделал, но не буду. Достаточно рассказать как его сняли. Был рекордный урожай, Назарбаев запросил больше зерна для республики, Турсумбаев уперся, области тоже надо развиваться. Президент ничего не сказал, уехал. А через несколько недель приехал Кажегельдин и представил нового акима, которого никто не ожидал Кадамбаева, своего, местного.Так местный собрал мобильные группы из чиновников и выгреб всё , вплоть до семенного зерна
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3495
Re: В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что...
Отправлено: 29.12.22 - 20:22
#22
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Цитата:
saba:
что он сделал,


Что именно ??
Я несколько раз встречался с группой аграриев от нашего района с Балташем: - могу утверждать: - он ничего не сделал для области !!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1029
Re: В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что...
Отправлено: 30.12.22 - 11:30
#23
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Цитата:
ACROS:
Я несколько раз встречался с группой аграриев от нашего района

Недовольные будут всегда, да и грех аграриям жаловаться, столько субсидий сколько им выделили , торгаши бы облизнулись, у Добринцова спросите, дали хотя бы раз в жизни ему субсидии, а аграрии только и плачут и всегда с протянутой рукой, то на семена дай, то на удобрения, то границы закрой, чтобы дешёвое российское зерно цену не перебивало. У меня есть знакомый аграрий. правда асфальтовый, так он выгоду от своего крестьянского хозяйства считает в деньгах которые он от государства получит, а не в количестве собранного урожая
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18554
В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что скрывает аким Костанайской области Кумар Аксакалов?
Отправлено: 30.12.22 - 11:52
#24
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Цитата:
saba:
Я работал в областном акимате пр

Цитата:
ACROS:
Я несколько раз встречался с группой аграриев от нашего района с Балташем:


о, обиженки акиматовские.
в акунамат или как там обратитесь, там же состояли.
до нура.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1029
Re: В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что...
Отправлено: 30.12.22 - 12:31
#25
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Цитата:
alex_60:
в акунамат или как там обратитесь

И тебе всего хорошего
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3495
В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что скрывает аким Костанайской области Кумар Аксакалов?
Отправлено: 30.12.22 - 13:20
#26
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Цитата:
saba:
аграрии только и плачут


Я про Балташа - что он НИЧЕГО не сделал путного для области, а не про субсидии и про плач аграриев. Это отдельный вопрос: - хотите это обсудить ??
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3495
В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что скрывает аким Костанайской области Кумар Аксакалов?
Отправлено: 30.12.22 - 13:27
#27
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Цитата:
alex_60:
обиженки


А, кто тут обижается ?? - Разве я тут писал что меня в чём то и кто то обидел?? Я просто констатирую факты: - что встречался с акимом области.
Нур Отан, а сейчас Аманат: - так правильно будет, хотя вы об этом прекрасно и без меня знаете - нарочно, якобы с издёвкой не надо писать. Взрослый же человек - не блогер какой то СОПЛИВЫЙ.
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