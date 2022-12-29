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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 610 из 610«1...608609610
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.12.22 - 11:11
#9136
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Цитата:
Гога:
Это у которого происхождение с гор Алатау ?По

Совсем что ли..
Уже давно доказано, что он Костанаец..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7055
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.12.22 - 11:19
#9137
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Цитата:
111:
Уже давно доказано, что он Костанаец..

----Просто здорово !! Не твой родственник дальний?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3495
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.12.22 - 11:26
#9138
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Цитата:
Kairat stayer:
они открывают или уже открыли ящик Пандоры


Мне кажеться - эти разговоры кто раньше, кто позже появился и какая раса и какая национальность обьявили о себе раньше чем другие - яйца выеденного не стоят.
Нации и народности - появлялись и существовали вне зависимости от того:- была у них письменность или существовала устное творчество, фиксировалось это или нет.
300 лет назад, наши далёкие и воинственные предки: - грабили, убивали, насиловали, собирали дань, женились и брали замуж народы населявших часть Восточной Европы. И теперь почти в каждой семье этих народностей наблюдается появление членов семьи с раскосыми глазами или монголоидными скулами.
Среди так называемой русской интеллигенции, составляющих кладезь русской духовности и культуры, преобладающее много фамилии с тюркскими корнями.
Эти триста лет рабства и ига - были началом периодом расцвета этих народностей живших под началом этих тюркских племён.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.12.22 - 11:47
#9139
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Цитата:
Гога:
Просто здорово !!

Хоть тут ваша Z-пропаганда не замусорила вам моски..
Ходите как зомби в лэнде, боитесь выоажать свое мнение..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7055
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.12.22 - 13:47
#9140
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Цитата:
111:
боитесь выоажать свое мнение..

-----***Сталин и Рузвельт заспорили, чья страна самая демократичная. Рузвельт говорит: - У вас любой может выйти перед Белым домом и сказать: "Долой Рузвельта! " и ему за это ничего не будет. - Нет, - говорит Сталин, - самая демократичная страна у вас. Каждый может выйти на Красную площадь и крикнуть: "Рузвельт дурак! " и ему за это ничего не будет.***
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3625
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.12.22 - 15:18
#9141
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Цитата:
Гога:
Нет, - говорит Сталин, - самая демократичная страна у вас. Каждый может выйти на Красную площадь и крикнуть: "Рузвельт дурак! " и ему за это ничего не будет.***


А, вот откуда привычки, всех вокруг обзывать!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.12.22 - 17:07
#9142
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Цитата:
Гога:
Каждый может выйти на Красную площадь и крикнуть: "Рузвельт дурак! " и ему за это ничего не будет.***

Ну вот, ты радуешься что каждый, кто обзывает американцев у себя на площади, не совсем вменяем..
Ну этого у вас не отнять..
Вы молодцы.
Великий народ, который развалил свою страну, как сказал бы латыш Задорнов, который любил Ойропу всем сердцем и душой..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7055
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.12.22 - 17:22
#9143
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Цитата:
111:

---Марик , это просто анекдот .Тут просто юмор . Но ты же , как всегда сделал , глубокомысленные выводы . :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.12.22 - 17:39
#9144
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Цитата:
Гога:
Марик , это просто анекдот .

Ну..
Радоваться что каждый из вас обзываетмя, объясняя этим, что это просто анеГдот...
Глуповатенько..
Особенно как депутаты под песню Гея Куина, поют на площади про плохую Америку..
Аыглядит как то бессильно глуповато, не находишь?
И эти ваши власти и пропагандисты, что обзывают американцев и европейцев с федеральных экранов, думаешь это ходячие анеГдоты Путина?
Да и Путин вот обзывает из постоянно, особенно на вручении Симониан, Людоедами..
Думаешь все от бессилья?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7055
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.12.22 - 21:30
#9145
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Цитата:
111:
Думаешь все от бессилья?

---Не знаю, мне это неинтересно .Это же ты тут эксперД .Цитата:
111:
как то бессильно глуповато, не находишь?

---Не , не нахожу - потому что вообще не знаю о чем ты пишешь .Цитата:
111:
И эти ваши власти и пропагандисты

---Не , они не мои .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
968
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.12.22 - 00:46
#9146
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Цитата:
111:
Героям Слава

Коли буде перемога?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.12.22 - 13:25
#9147
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Сегодня дед Мороз подарил облучатель..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.12.22 - 13:26
#9148
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И сковородку моей кухарке..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.12.22 - 13:27
#9149
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Вот такая вот сковородка..

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