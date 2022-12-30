Re: Умер Пеле: Токаев направил соболезнования президенту...

Отправлено: - 13:03

В детстве у нас была перепечатанная книжка, самоиздатовская, на пишущей машинке: "Уроки Пеле" - называлась, по ней мы учились финтам, ударам, через себя, головой в падении.

Крученный удар или сухой лист, Пеле называл: - банановым ударом.

Эдсон Орантос до Насименто - человек из-за которого бразильцев стали называть: - "кудесниками мяча".

Действительно: - король футбола.