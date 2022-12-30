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≡ Умер Пеле: Токаев направил соболезнования президенту Бразилии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45855
Умер Пеле: Токаев направил соболезнования президенту Бразилии
Отправлено: 30.12.22 - 10:41
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Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару по поводу кончины легендарного футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле. Глава государства отметил, что Пеле внес огромный вклад в популяризацию футбола во всем мире.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18554
Re: Умер Пеле: Токаев направил соболезнования президенту...
Отправлено: 30.12.22 - 10:41
#1
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ушла эпоха.
Пеле
Яшин Лев Иванович.
Месси, Мбаппе это так пока.
хотя время у них есть конечно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18554
Re: Умер Пеле: Токаев направил соболезнования президенту...
Отправлено: 30.12.22 - 10:44
#2
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//Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования //

неприятная тенденция.
где ветер подует, президент кз тут как тут.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3495
Re: Умер Пеле: Токаев направил соболезнования президенту...
Отправлено: 30.12.22 - 13:03
#3
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В детстве у нас была перепечатанная книжка, самоиздатовская, на пишущей машинке: "Уроки Пеле" - называлась, по ней мы учились финтам, ударам, через себя, головой в падении.
Крученный удар или сухой лист, Пеле называл: - банановым ударом.
Эдсон Орантос до Насименто - человек из-за которого бразильцев стали называть: - "кудесниками мяча".
Действительно: - король футбола.
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