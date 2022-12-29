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≡ Чиновников будут штрафовать и увольнять за разницу между доходами и расходами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45854
Чиновников будут штрафовать и увольнять за разницу между доходами и расходами
Отправлено: 29.12.22 - 18:22
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По данным заместителя главы Антикора, срок введения норм в действие определен на 2027 год. Это обусловлено тем, что именно с этого периода будет ясна реальная картина об активах и имуществе населения.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
607
Re: Чиновников будут штрафовать и увольнять за разницу между...
Отправлено: 29.12.22 - 18:22
#1
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Мягко...
Четыре года дали, чтобы спрятать, что можно спрятать из наворованного. И разрешили воровать на три миллиона.
Основная масса казахстанцев такие деньги за год не зарабатывает.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3271
Re: Чиновников будут штрафовать и увольнять за разницу между...
Отправлено: 29.12.22 - 21:41
#2
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Пародия на борьбу...
Видимость!
Похоже, коррупция неискоренима в нашей стране
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5725
Re: Чиновников будут штрафовать и увольнять за разницу между...
Отправлено: 29.12.22 - 22:15
#3
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При желании комитет госдоходов могли бы на корню вывести всех ворюг на чистую воду. В городе строят коттеджи, коммерческую недвижимость, гоняют десятки всяких дорогущих иномарок. Вместо того могли бы выяснить откуда вестимо?
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