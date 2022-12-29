Отправлено: - 15:18

Гога:

Нет, - говорит Сталин, - самая демократичная страна у вас. Каждый может выйти на Красную площадь и крикнуть: "Рузвельт дурак! " и ему за это ничего не будет.***

Цитата:А, вот откуда привычки, всех вокруг обзывать!