Re: Виновника массовой аварии возле гипермаркета...

Отправлено: - 14:53

судя по заголовку - назвали виновника аварии. Судя по тексту- ничего подобного. То что это водитель последнего автомобиля- это не есть обнародование личности виновника. Следите, пожалуйста за текстом, чтобы он соответствовал заголовку. Это бывает тут частенько.