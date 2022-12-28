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Виновника массовой аварии возле гипермаркета "Апельсин" в Костанае назвали в полиции
Виновника массовой аварии возле гипермаркета "Апельсин" в Костанае назвали в полиции
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