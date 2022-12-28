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≡ Виновника массовой аварии возле гипермаркета "Апельсин" в Костанае назвали в полиции
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45854
Виновника массовой аварии возле гипермаркета "Апельсин" в Костанае назвали в полиции
Отправлено: 28.12.22 - 14:53
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"Вчера в районе гипермаркета «Апельсин» столкнулись сразу пять автомобилей. В ДТП пострадавших не было. Полиция приняла меры по устранению затора дорожного движения, а также оформления ДТП", - говорится в сообщении.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
431
Re: Виновника массовой аварии возле гипермаркета...
Отправлено: 28.12.22 - 14:53
#1
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судя по заголовку - назвали виновника аварии. Судя по тексту- ничего подобного. То что это водитель последнего автомобиля- это не есть обнародование личности виновника. Следите, пожалуйста за текстом, чтобы он соответствовал заголовку. Это бывает тут частенько.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3491
Re: Виновника массовой аварии возле гипермаркета...
Отправлено: 29.12.22 - 20:42
#2
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как в фильме: - скажите как его фамилия, и как его зовут ?? Бу-ра-ти-но !!

Фамилия виновника аварии, водителя последнего ( или крайнего) автомобиля, достаточно известная в городе и области, что бы повторять её всуе - так надо думать по мнению редакции.
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