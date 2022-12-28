Re: Земля дорогая, сети - тоже. Что ожидают от государства...

Отправлено: - 20:11

Почему не слышен голос акима города ??

Он что: - БЕСПЛАТНОЕ приложение к администрации города и акиму области?? Это же его дело: - видение переспективного развитие города, а у акима ОБЛАСТИ свой фронт работы - свет в сёлах, газ, интернет и вода в сёлах, подьезные пути и внутренние дороги в сёлах и так далее.

Пегасы и бордюры - это дело городской головы.