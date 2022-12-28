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≡ Земля дорогая, сети - тоже. Что ожидают от государства строители Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45854
Земля дорогая, сети - тоже. Что ожидают от государства строители Костанайской области
Отправлено: 28.12.22 - 19:09
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Инвентаризацию ветхого жилья в Костанае должны завершить до конца 2022 года. Тогда же можно будет ответить на вопросы о выделении земельных участков под застройку. Цена земли - один из уязвимых факторов для строительных компаний.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9104
Re: Земля дорогая, сети - тоже. Что ожидают от государства...
Отправлено: 28.12.22 - 19:09
#1
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Цитата:
Помимо строительства нового жилья, Кумар Аксакалов берет направление на модернизацию старой части Костаная. Большой акцент делает на внешний облик города, для этого нужно разработать общую концепцию. Кроме того, в планах - восстановить жилой фонд в других городах области и построить новые дома в сельской местности.

Источник:

С Кустанаем всё понятно,с сельской местностью тоже,а как быть с чудо городом ТобЫл,он теперь вроде как не сельская местность и от города только одно название, видимо так и останется п.г.т ТобЫл.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20920
Re: Земля дорогая, сети - тоже. Что ожидают от государства...
Отправлено: 28.12.22 - 19:20
#2
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Признали бы нашу девятину аварийной и построили бы 30ти этажку..
Не задумываясь бы стал жить на 30м..
Это же ведь такой вид откроется..
Жаль торгаши еще не все несущие стены посносили..
В соседней девятине нашего ОСИ например фундамент прорубили, есть шанс у них признать аварийным дом..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3491
Re: Земля дорогая, сети - тоже. Что ожидают от государства...
Отправлено: 29.12.22 - 20:11
#3
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Почему не слышен голос акима города ??
Он что: - БЕСПЛАТНОЕ приложение к администрации города и акиму области?? Это же его дело: - видение переспективного развитие города, а у акима ОБЛАСТИ свой фронт работы - свет в сёлах, газ, интернет и вода в сёлах, подьезные пути и внутренние дороги в сёлах и так далее.
Пегасы и бордюры - это дело городской головы.
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