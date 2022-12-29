Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...

Отправлено: - 18:51

Была у нас уже такая история

Парня обижали обижали

Он пожаловался токаеву а потом его ещё и избили

Что потом оказалось мягко враньём и парень сам нарывался и лез в драку

Теперь парень молчит в тряпочку

Вполне возможно что и тут не обошлось без провокации



И че за рудный там такой? Чикаго какое-то, Че за проблемы с этим мусором? Прям не мусор там а золото какое-то

Всем надо за него гибнуть

Партия ещё экологическая эта

Есть давнее политическое замечание там где срочно появляются экологи станет ещё грязнее и всё разворуют

Так что все это очередная кормушка просто одни похитрее решили играть на настроении людей назвавшись ЭКО активистами а на деле те же бандюги