Отправлено: - 20:09

ACROS:

Хрен редьки не слаще: - главное, что этот Балташ абсалютно ничего не делал в области, палец об палец не ударил:

Цитата:Я работал в областном акимате при Турсумбаеве. Могу много рассказать. что он сделал, но не буду. Достаточно рассказать как его сняли. Был рекордный урожай, Назарбаев запросил больше зерна для республики, Турсумбаев уперся, области тоже надо развиваться. Президент ничего не сказал, уехал. А через несколько недель приехал Кажегельдин и представил нового акима, которого никто не ожидал Кадамбаева, своего, местного.Так местный собрал мобильные группы из чиновников и выгреб всё , вплоть до семенного зерна