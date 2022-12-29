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«Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении на рудненского экоактивиста Максима Фролова
«Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении на рудненского экоактивиста Максима Фролова
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45854
«Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении на рудненского экоактивиста Максима Фролова
Отправлено: 29.12.22 - 17:12
25 декабря в Рудном неизвестный мужчина избил руководителя филиала ОО «KazEcoPatrol» Максима ФРОЛОВА. Потерпевший уверен, что этот случай - очередная попытка давления, чтобы он прекратил борьбу с незаконными свалками.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20920
«Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении на рудненского экоактивиста Максима Фролова
Отправлено: 29.12.22 - 17:12
Снова поймал Хайп?
Бог не весть чего то там чешет, как артист из шоу бизнеса прям..
Да, хамячки выслушают и сплотятся, он прав..
Ведь этого нужно сейчас..
Молодец соседка, прям точно до секунды угадала, когда придет человек из мафии и прямо к авто, протыкать машину, где его и ждала соседка..
[Исправлено: 111, 29.12.2022 - 17:15]
Бог не весть чего то там чешет, как артист из шоу бизнеса прям..
Да, хамячки выслушают и сплотятся, он прав..
Ведь этого нужно сейчас..
Молодец соседка, прям точно до секунды угадала, когда придет человек из мафии и прямо к авто, протыкать машину, где его и ждала соседка..
[Исправлено: 111, 29.12.2022 - 17:15]
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 17:17
Нурушев попал похоже уже конкретно.
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 17:33
Давно уже в Рудном не был.
Раньше когда в Лисаковку ездил.
Знаменитый пост ГАИ при вьезде
с заграждениями, который кустанайцам
без остановки проехать было невозможно,
там война шла.
центральная улица со знаком стоп, которую по окраинам приходилось обьезжать.
потом правда убрали.
Раньше когда в Лисаковку ездил.
Знаменитый пост ГАИ при вьезде
с заграждениями, который кустанайцам
без остановки проехать было невозможно,
там война шла.
центральная улица со знаком стоп, которую по окраинам приходилось обьезжать.
потом правда убрали.
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 17:35
из молодости помню на этом пункте гаи в Рудном
ночь просидели там, ехали на Яве из Мичурина к другу.
по полям.
ночь просидели там, ехали на Яве из Мичурина к другу.
по полям.
Ж
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.04.22
- Сообщений:
- 10
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 18:29
Вот бы всем так! В репу получил-охрану дали! А вроде не депутат. А если на ССГПО нападёт, пойдёт по программе защиты свидетелей
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 18:39
Кто-то явно из штанишек 90-х так и не вырос...
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 481
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 18:43
Как сложно людей вытаскивать из говна… Убивать готовы, только бы жить в говнище… Онож за забором, если метра два и глухого, то как будто и нет его, да? Главное, чтоб без ветра погода была.
А Гоша как всегда в поисках приключений.
А Гоша как всегда в поисках приключений.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13296
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 18:51
Была у нас уже такая история
Парня обижали обижали
Он пожаловался токаеву а потом его ещё и избили
Что потом оказалось мягко враньём и парень сам нарывался и лез в драку
Теперь парень молчит в тряпочку
Вполне возможно что и тут не обошлось без провокации
И че за рудный там такой? Чикаго какое-то, Че за проблемы с этим мусором? Прям не мусор там а золото какое-то
Всем надо за него гибнуть
Партия ещё экологическая эта
Есть давнее политическое замечание там где срочно появляются экологи станет ещё грязнее и всё разворуют
Так что все это очередная кормушка просто одни похитрее решили играть на настроении людей назвавшись ЭКО активистами а на деле те же бандюги
Парня обижали обижали
Он пожаловался токаеву а потом его ещё и избили
Что потом оказалось мягко враньём и парень сам нарывался и лез в драку
Теперь парень молчит в тряпочку
Вполне возможно что и тут не обошлось без провокации
И че за рудный там такой? Чикаго какое-то, Че за проблемы с этим мусором? Прям не мусор там а золото какое-то
Всем надо за него гибнуть
Партия ещё экологическая эта
Есть давнее политическое замечание там где срочно появляются экологи станет ещё грязнее и всё разворуют
Так что все это очередная кормушка просто одни похитрее решили играть на настроении людей назвавшись ЭКО активистами а на деле те же бандюги
«Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении на рудненского экоактивиста Максима Фролова
Отправлено: 29.12.22 - 19:04
Цитата:
Цитата:
"уважаемый"
зеркало редактора.
ГАВНО американское видно редакции больше нравится.
[Исправлено: alex_60, 29.12.2022 - 19:06]
Артем Марусич:
из говна…
из говна…
Цитата:
Артем Марусич:
в говнище…
в говнище…
"уважаемый"
зеркало редактора.
ГАВНО американское видно редакции больше нравится.
[Исправлено: alex_60, 29.12.2022 - 19:06]
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 19:49
Я вам расскажу одну байку. Как говорится, почем купил, за то и продаю. Лет двадцать назад, работала у меня бывшая работница из магазина черные камни. Так, бывшая сотрудница сего заведения осталась без работы по причине рейдерского захвата, хозяина так прижали, за налоги и ещё всякое предъявили, что тот быстро переписал недвижимость и свали на север. Что самое интересное, в деле фигурирует один из сторонников сегодняшнего конфликта, тогда он работал в фискальном органе, откуда попросили за множество всяких нарушении.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3491
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 19:58
Цитата:
Фролов что ли: - а с виду такой простой бишара: что то не похож он на рейдера, скорее на хомячка - добрячка.
сайлау курманов:
фигурирует один из сторонников сегодняшнего конфликта
фигурирует один из сторонников сегодняшнего конфликта
Фролов что ли: - а с виду такой простой бишара: что то не похож он на рейдера, скорее на хомячка - добрячка.
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 20:09
Цитата:
У конфликта есть сторонники?Цитата:
У Фролова есть подходящее образование?
сайлау курманов:
один из сторонников сегодняшнего конфликта
один из сторонников сегодняшнего конфликта
У конфликта есть сторонники?Цитата:
ACROS:
Фролов что ли
Фролов что ли
У Фролова есть подходящее образование?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3491
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 20:13
Цитата:
Не знаю, поэтому и спрашиваю у Сайлау ??
Skeptic:
есть подходящее образование
есть подходящее образование
Не знаю, поэтому и спрашиваю у Сайлау ??
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 20:47
Я не правильно выразился
Одна из сторон конфликта, так было бы точнее
А там сами поинтересуйтесь, кто где работал и чем занимались, много всякой молвы рассказывают, люди не хотят светиться, как говорится, тише едешь....
Одна из сторон конфликта, так было бы точнее
А там сами поинтересуйтесь, кто где работал и чем занимались, много всякой молвы рассказывают, люди не хотят светиться, как говорится, тише едешь....
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