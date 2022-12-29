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«Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении на рудненского экоактивиста Максима Фролова
«Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении на рудненского экоактивиста Максима Фролова
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