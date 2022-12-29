Re: В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что...

Отправлено: - 18:37

Молодцы НГ

Ничего не могу сказать

Хорошо

Объективно

До****сь в лучших традициях как надо))



Так понимаю своим демаршем за борьбу с излишествами новый аким подтверждает то что в столице за ним никого нет

Если Архимед спокойно мог тратить на право и налево,на мосты,дороги,дворцы и переходы наравне с Алматой и Туркестаном то сейчас область будет погружаться в обычную явную экономию в которой страна находится уже лет 5 на уровне Петропавловска или Кокшетау

Отсюда и отмена бордюр,фонтанов и газонов,проживания в резиденциях(правда интересно жить он там не будет но платить за неё всервоно надо как платили?)

А дальше экономия на дорогах,на рабочих местах но зато будут стоят небоскребы по всему городу?))