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≡ В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что скрывает аким Костанайской области Кумар Аксакалов?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45854
В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что скрывает аким Костанайской области Кумар Аксакалов?
Отправлено: 29.12.22 - 15:16
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Слова Аксакалова наши читатели восприняли по-разному: одни благодарили за хозяйственный подход, другие упрекали в дешевом пиаре. Некоторые пользователи тут же поинтересовались: а где будет жить новый глава региона, выбравший тренд на скромность?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13296
Re: В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что...
Отправлено: 29.12.22 - 18:37
#15
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Молодцы НГ
Ничего не могу сказать
Хорошо
Объективно
До****сь в лучших традициях как надо))

Так понимаю своим демаршем за борьбу с излишествами новый аким подтверждает то что в столице за ним никого нет
Если Архимед спокойно мог тратить на право и налево,на мосты,дороги,дворцы и переходы наравне с Алматой и Туркестаном то сейчас область будет погружаться в обычную явную экономию в которой страна находится уже лет 5 на уровне Петропавловска или Кокшетау
Отсюда и отмена бордюр,фонтанов и газонов,проживания в резиденциях(правда интересно жить он там не будет но платить за неё всервоно надо как платили?)
А дальше экономия на дорогах,на рабочих местах но зато будут стоят небоскребы по всему городу?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13296
Re: В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что...
Отправлено: 29.12.22 - 18:42
#16
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Ельцин став мэром Москвы ещё при СССР начал борьбу с привилегиями
Поселился в обычной высотке
Ездил на автобусе
Отказался от пайка
Жена якобы стояла в очереди как и все
Незнаю на сколько это правда но показательно что так он заработал огромный вагон доверия от москвичей позволивший ему совершить переворот в 91
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