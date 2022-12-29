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≡ «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении на рудненского экоактивиста Максима Фролова
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45854
«Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении на рудненского экоактивиста Максима Фролова
Отправлено: 29.12.22 - 17:12
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25 декабря в Рудном неизвестный мужчина избил руководителя филиала ОО «KazEcoPatrol» Максима ФРОЛОВА. Потерпевший уверен, что этот случай - очередная попытка давления, чтобы он прекратил борьбу с незаконными свалками.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20920
«Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении на рудненского экоактивиста Максима Фролова
Отправлено: 29.12.22 - 17:12
#1
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Снова поймал Хайп?
Бог не весть чего то там чешет, как артист из шоу бизнеса прям..
Да, хамячки выслушают и сплотятся, он прав..
Ведь этого нужно сейчас..
Молодец соседка, прям точно до секунды угадала, когда придет человек из мафии и прямо к авто, протыкать машину, где его и ждала соседка..

[Исправлено: 111, 29.12.2022 - 17:15]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18542
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 17:17
#2
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Нурушев попал похоже уже конкретно.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18542
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 17:33
#3
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Давно уже в Рудном не был.
Раньше когда в Лисаковку ездил.
Знаменитый пост ГАИ при вьезде
с заграждениями, который кустанайцам
без остановки проехать было невозможно,
там война шла.
центральная улица со знаком стоп, которую по окраинам приходилось обьезжать.
потом правда убрали.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18542
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 17:35
#4
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из молодости помню на этом пункте гаи в Рудном
ночь просидели там, ехали на Яве из Мичурина к другу.
по полям.
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Ж
* Жили-были
(Пользователи)
Регистрация:
27.04.22
Сообщений:
10
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 18:29
#5
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Вот бы всем так! В репу получил-охрану дали! А вроде не депутат. А если на ССГПО нападёт, пойдёт по программе защиты свидетелей :-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
606
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 18:39
#6
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Кто-то явно из штанишек 90-х так и не вырос...
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
481
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 18:43
#7
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Как сложно людей вытаскивать из говна… Убивать готовы, только бы жить в говнище… Онож за забором, если метра два и глухого, то как будто и нет его, да? Главное, чтоб без ветра погода была.

А Гоша как всегда в поисках приключений.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13296
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 18:51
#8
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Была у нас уже такая история
Парня обижали обижали
Он пожаловался токаеву а потом его ещё и избили
Что потом оказалось мягко враньём и парень сам нарывался и лез в драку
Теперь парень молчит в тряпочку
Вполне возможно что и тут не обошлось без провокации

И че за рудный там такой? Чикаго какое-то, Че за проблемы с этим мусором? Прям не мусор там а золото какое-то
Всем надо за него гибнуть
Партия ещё экологическая эта
Есть давнее политическое замечание там где срочно появляются экологи станет ещё грязнее и всё разворуют
Так что все это очередная кормушка просто одни похитрее решили играть на настроении людей назвавшись ЭКО активистами а на деле те же бандюги
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