Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?

Отправлено: - 17:59

хотя было у меня.

В Свердловске минус сорок.

На трамваях краска отлетала.

как то доехал до Кольцово и улетел.

Был в Кустанае в 22.50 31.12

Родители были рады.