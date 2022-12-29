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≡ Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45854
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Отправлено: 29.12.22 - 17:42
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В ночь с 31 декабря на 1 января костанайцы еще смогут проехать на автобусах по старому тарифу (безналичный расчет - 80 тенге, наличный - 150 тенге). Общественный транспорт на маршрутах №№ 3, 10, 13 и 18 будет ездить до 3 часов с интервалом 30 минут.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18542
Re: Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Отправлено: 29.12.22 - 17:42
#1
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автобусами ездить в Новогоднюю ночь.
это типа экстрима вроде.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18542
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Отправлено: 29.12.22 - 17:45
#2
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даже во времена студенчества мы занимались
в это время другими делами.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18542
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Отправлено: 29.12.22 - 17:59
#3
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хотя было у меня.
В Свердловске минус сорок.
На трамваях краска отлетала.
как то доехал до Кольцово и улетел.
Был в Кустанае в 22.50 31.12
Родители были рады.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18542
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Отправлено: 29.12.22 - 18:21
#4
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воспоминания.
Новый Год в Альпах, В Югославии.
ну там автобусов по определению не было.
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